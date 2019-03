Ana Boyer y Fernando Verdasco publican la primera foto de su bebé en las redes

Ana Boyer y Fernando Verdasco están viviendo el momento más feliz de su vida. La pareja, que contrajo matrimonio en diciembre de 2017 en la isla de Mustique, ha dado la bienvenida esta semana a su primer hijo, llamado Miguel en honor de su abuelo materno, el fallecido Miguel Boyer.

El alumbramiento tuvo lugar en la Clínica Ruber de Madrid el pasado martes a las 21.00 horas. Fue un parto natural y el pequeño Miguel tuvo un peso de 2,9 kilogramos. Hasta allí se desplazaron los padres de ambos, por un lado Isabel Preysler -quien no se ha separado de su hija y su nieto en estos días-, madre de Ana, y por otro Fernando y Olga, los padres del tenista. También les han visitado en estos días algunos de sus hermanos, como Tamara Falcó, que está encantada con su sobrino pequeño.

Aunque todavía no les han dado el alta, suponemos que no se dilatará mucho, ya que el parto fue natural y la madre y el bebé estaban perfectamente. Si bien para ir abriendo boca antes de ver la carita al niño -si es que lo enseñan ante la prensa-, Verdasco nos ha mostrado la primera imagen de su bebé, como no podía ser de otro modo, en las redes sociales.

Con una tierna imagen de la manita del bebé cogida a la suya, el tenista ha querido dar las gracias a todo el mundo que les ha mandado mensajes de cariño en estos días "de parte de los tres". Además, ha mostrado el buen momento que vive con dos hashtags muy claros: #felicidadmaxima #lamejorexperiencia.

Así, la pareja comienza una nueva etapa en la que su hijo ocupará toda su atención. Ana y Fernando han vivido en el último año viajando por todo el mundo por la profesión del tenista, pues la joven pidió una excedencia en su trabajo para poder acompañarlo, si bien con la llegada de Miguel es posible que paren el ritmo, al menos en esta primera etapa hasta que crezca un poco más, y que se establezcan en Madrid, donde el deportista tiene numerosas viviendas en los mejores barrios.