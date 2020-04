Ana Castillo confiesa cómo vive la cuarentena: "Tengo momentos de bajón". 

'El Hormiguero' comenzaba la semana con una nueva reflexión de Pablo Motos: "Estamos sufriendo un trauma colectivo. Encima no nos podemos abrazar, que es una de las cosas que más calma a una persona". El presentador comentaba al principio del programa la situación actual del país, cuya atención se centra en la crisis del coronavirus. "Debemos meternos en la cabeza ideas cuanto más simples mejor. No hay que mirar las noticias todo el día. Las cifras, con mirarlas cada dos días es suficiente, no hace falta tanto sufrimiento", explicaba Motos.

Según afirmaba el presentador, "la cifra va a bajar, pero vamos a tener que seguir en casa. El aburrimiento es el nuevo bicho contra el que luchar". Motos animaba a los espectadores a buscar nuevas formas de sobrellevar la fase actual de la pandemia, en la que, según los datos, el número de contagios y de fallecimientos diarios van disminuyendo. El presentador destacaba una frase del filósofo Mondoñedo Rigodó para hacer un símil con la realidad de hoy en día: "El pájaro no canta porque es feliz, es feliz porque canta".

Tras esta reflexión, el programa daba paso a la primera invitada de la noche: Ana Castillo. "Estoy cocinando cosas medio sanas que están bastante bien. Lo siento por la gente vegana, pero el otro día hice unas carrilleras… Nunca las había hecho, estuve tres horas enteras y me quedaron… para mojar pan", comentaba la actriz sobre cómo está viviendo el confinamiento en su casa. Ana Castillo también bromeaba sobre sus destrezas con las recetas sanas: "Luego intenté hacer una pizza con base de coliflor y me quedó fatal".

Pero no todo eran risas. Ana Castillo confesaba que, a pesar de llevar esta situación de la mejor manera que se puede, también tiene malos momentos: "Tengo mazo momentos de bajón. Tengo momentos de que no entiendo nada y lo paso un poco regulero". Ante esta confesión, Pablo Motos reaccionaba y le daba un consejo: "Un consejo que dan es que nos pongamos películas de llorar para reequilibrarte". Atenta a esta recomendación, la actriz recordaba junto al presentadores títulos de películas "para llorar" como 'Hachiko'. "Creo que es la película con la que más he llorado en mi vida", afirmaba la invitada.

Motos aprovechaba la entrevista para destacar uno de los últimos trabajos de Ana Castillo. La actriz forma parte del elenco de 'La línea invisible', una ficción "sobre los orígenes de ETA". "Creo que es muy interesante de ver, nos ha quedado una serie guay", explicaba. La actriz interpreta a una chica que formó parte de la banda: "Mi personaje existió en la realidad. Pudimos hablar con gente que conoció al personaje y contaban que era una chica muy joven, la novia de uno de ellos".