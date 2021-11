Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama: "Voy a curarme"

"Por primera vez voy a hablar de mí". Así empezaba Ana Rosa Quintana su programa de hoy en el que ha anunciado que tiene cáncer de mama. Explicaba la presentadora de Telecinco que "la semana pasada me fui varios días antes de terminar el programa". Continuaba detallando que, excepto en vacaciones, nunca faltaba a su cita con los espectadores. Y a todos ellos ha querido contar que "me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga" porque "me han detectado un carcinoma en una mama que afortunadamente está localizado y no hay metástasis".

Explica Ana Rosa que estará alejada del plató una temporada porque "requiere un tratamiento intenso" y "mis compañeros seguirán al frente". Asegura que "estoy tranquila, confío en mis médicos y soy una afortunada por tener tanto amor alrededor y espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación ha avanzado muchísimo en el cáncer de mama". Ana Rosa ha insistido en la importancia de no "dejar las revisiones periódicas" y asegura que por una vez "me vais a permitir que me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado como conocen muchas mujeres valientes".