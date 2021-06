Ana Torroja del éxito de Mecano: "Casi soy agorafóbica, me daba miedo salir"

A 'Mecano' la fama le llegó de repente. Llegaron a engañar a alguna que otra compañía para que alguien les diera una oportunidad, hasta que Radio España les abrió la puerta con 'Hoy no me puedo levantar', canción que se ha convertido en todo un himno y que ayer cumplió 40 años. Y de ahí, a la fama. Así lo relataba ayer Ana Torroja en El Hormiguero, donde llegó a confesar que casi padece agorafobia y "tenía miedo de salir a la calle". La cantante madrileña no sabía cómo digerir ser el centro de atención. De aquello solo quedan buenos recuerdos y la satisfacción de saber que "muchas canciones nuestras han perdurado en el tiempo". Torroja también confesó que su rivalidad con Alaska en los años 80 "no era así, eran los chicos, nosotras quedábamos a escondidas como los amantes".

La cantante presentó ayer en el programa de Antena 3 'Hora y cuarto', una canción del que será su nuevo álbum que estrenará este viernes y en el que precisamente Alaska colabora. El álbum se pondrá a la venta el próximo 2 de julio. Torroja también ha desvelado las ganas que tiene de volver a pisar un escenario y lo hará con la gira 'Tour Volver' que se suspendió hace más de un año por la crisis del coronavirus.

Sobre su colaboración con Alaska desveló que la canción se grabó cada una por separado pero para hacer el videoclip "hemos estado juntas". Anoche quiso zanjar la supuesta rivalidad que había entre ambas, algo que era "impuesta" porque "no estaba bien visto que un grupo que venía del underground y otro de niños bien se llevaran bien", explica. También aclara que "eran los chicos los que no se llevan tan bien y nosotros nos veíamos en el cuarto de baño o detrás de una puerta a escondidas durante una película". Y para zanjar de nuevo la polémica dejó claro que "nos admiramos y queremos".

Torroja echó la vista atrás para hablar de aquellos años en los que de repente se convirtió en la vocalista de 'Mecano' "porque cantaba José María" y empezó a llegar la fama. Relata como un admirador llegó a pedirle matrimonio, alianza y osito incluido, y ella rechazó el anillo pidiendo que se lo entregara a alguien que le quisiera de verdad "pero me quedé el osito".

La cantante por aquel entonces lo pasaba fatal porque "soy una persona, aunque no lo parezca, muy tímida... y sigo siéndolo". No le gustaba que la gente quisiera saber "todo de mí y estuviera pendiente de todo lo que hacía. Perdí mi intimidad y casi me perdí a mí misma", confiesa. Así acabó viviendo en Nueva York "para salir a la calle sin que nadie me conociera". Ese momento de gloria musical "lo pasé mal porque me encerré en casa y perdí amigos. No lo supe gestionar bien".