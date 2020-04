La tierna imagen de Anabel Alonso en la que presume del embarazo de su pareja 

Anabel Alonso espera con impaciencia la llegada de su primer hijo. La actriz española cumplirá su sueño de ser madre junto a su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt. Una buena nueva que se conocía hace unos meses, cuando el estado de la gestación ya estaba avanzado, y es que la pareja prefirió mantener la noticia en secreto al comienzo del embarazo.

Feliz, Anabel se mostró de lo más agradecida con los medios cuando se hizo oficial. "Es un niño muy buscado, así que con mucha alegría y pues eso a estas alturas empezar una vida es una maravilla", explicaba antes del comienzo de esta cuarentena a las cámaras de Europa Press.

Ahora, en plena tormenta por el Covid-19, Anabel ha querido mandar un mensaje de esperanza y tranquilidad en su perfil de Instagram. La humorista ha subido una foto de ella besando la tripita de embarazada de su mujer.

Una foto preciosa que se ha llenado rápidamente de miles de 'likes'. Además, Toñi Moreno no ha podido evitar derramar lágrimas de emoción y ha querido compartir la misma foto en su muro de Instagram: "Amiga @anabelalonso_of ... he llorado como una niña viendo esta foto. Recuerdo cuando me lo contaste en aquella grabación De @canalsurradiotv ... casi incrédula , haciéndote un poco cómplice de mis fatigas de embarazada. Entonces me decías que había sido una sorpresa para ti ... no sabes bien cómo te va a cambiar la vida. Es el mejor acto de amor que @heidisteinhardt ha podido regalarte. Te lo mereces amiga".