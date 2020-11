Anabel Pantoja se lanza a la literatura con su libro 'Sálvame para curvys'.

Anabel Pantoja es una caja de sorpresas y, una vez más, ha conseguido dejarnos ¡boquiabiertos! Emprendedora como pocas y después de sacar su propia línea de joyas, de bañadores o de gafas de sol - entre otros artículos que ella misma promociona a través de su cuenta de Instagram - ahora la sobrina de Isabel Pantoja se lanza a la conquista del mundo literario... ¡y publica su primer libro!

Durante el confinamiento, Anabel se convirtió en uno de los perfiles públicos más seguidos (y comentados). Dispuesta a conseguir que el encierro fuese más ameno para sus cientos de miles de seguidores, la colaboradora de "Sálvame" no dudó en compartir su día a día, sus jornadas de entrenamiento, sus recetas de cocina, sus bailes e incluso sus reflexiones más sinceras. Dejando la vergüenza a un lado, y presumiendo de su físico rotundo, la prima de Kiko Rivera consiguió convertirse, en más de una ocasión, en viral por sus bailes y movimientos en su búsqueda de la pérdida de calorías.

Pues bien, esa espontaneidad y cercanía con sus seguidores a la hora de compartir su día a día se plasma ahora en su primer libro, cuya publicación ha desvelado, una emocionada Anabel, en su cuenta de Instagram: "¡POR FIN PUEDO CONTAROS! Esta aventura comenzó en el confinamiento y jamas pensé que el 10 de noviembre naciera! Todo esto no hubiera posible sin @mrediciones @planetadelibros @salvameoficial. Aquí os cuento como me levanto, que me motiva y sobre todo lo que no me da miedo...! También tendréis vuestras Pantorecetas, y Pantoentrenamientos. Ojalá os guste tanto como a mí..."

Anabel, como no podía ser de otro modo, protagoniza - con una fotografía en la que sale radiante de felicidad - la portada de su primer libro, "El plan de Sálvame para curvys. Gimnasia, recetas y estilo de vida". La sobrina de Isabel Pantoja tiene buen ojo para los negocios y, según se ha dicho más de una vez en el programa en el que trabaja, se embolsa una millonada gracias a los productos que promociona en Instagram. Así que no dudamos que su primer libro - toda una sorpresa viendo cómo en más de una ocasión la colaboradora presumía de su falta de formación y cultura general - se convertirá en todo un "Pantoéxito", como todo lo que emprende la sevillana.