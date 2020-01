Andrea y Oscar enfurecen a Ismael con su 'edredoning' en La isla de las tentaciones

La tensión sexual entre Andrea y Óscar en 'La isla de las tentaciones' ya no es un secreto para nadie. Los amantes se dieron su primer beso hace dos episodios, y la tensión no ha hecho más que aumentar. De hecho, Andrea comentó en su momento que "lo que he probado me ha encantado y quiero tener nuestra primera noche de sexo".

En la noche de este martes, Andrea y Óscar protagonizaron el primer 'edredoning' de la temporada tras la petición de esta de que Óscar la acompañe a la cama, y parece que no será el último. Andrea confesó a sus compañeras que se puso "muy cachonda".

📽️ LAS IMÁGENES | ¡Andrea y Óscar viven s primera noche de amor! #LaIslaDeLasTentaciones6 https://t.co/MGHtmKBMHJ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 28, 2020

La concursante no dejó nada a la imaginación y contó a las cámaras que "con Óscar estoy encantadísima, si me gustaba ya lo que había visto... ¡Lo que no podía ver ni te imaginas!. Él ha dormido muy a gusto, mejor que yo. Roncaba un poco, pero ya ha llegado un punto en que le permito lo que sea". Las imágenes del encuentro muestran a ambos fundidos entre las sábanas, dándose besos y masturbándose.

La pareja de Andrea, Isamel, aseguró que le da "mucha vergüenza ver estas imágenes, te lo digo en serio. Y a la vez me siento tan decepcionado. No termino de entender cómo una persona que me ha prometido fidelidad, que realmente me amaba, lleva demostrándome que le importo una mierda desde el primer día. Siento cierto asco ahora mismo". El concursante comenzó a ver las imágenes de los besos y cuando vio que las demostraciones de afecto fueron a más tuvo que abandonar la sala: "¡Madre mía, qué personaje!", ¡No puedo ver eso! La audiencia tampoco lo podía creer.