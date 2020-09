Andrea vuelve a 'La isla' dispuesta a conquistar a Lester

La segunda entrega de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado llena de sorpresas. Una vez distribuidos los chicos y chicas con sus pretendientes, los concursantes han empezado a conocerse. Marta, la protagonista del estreno tras su bronca con su novio, Lester, comenzaba el programa del domingo con una actitud de despecho. “Me siento ninguneada”, comentaba al recordar cómo su novio eligió como pretendiente a la chica con la que ella tuvo un enfrentamiento, lo que desató su furia. “Yo no quiero que él conozca a esa chica. Él sabía que nuestra relación, antes de venir aquí, estaba mal”, confesaba entre lágrimas.

En Villa Montaña, la residencia de los chicos, Lester también se mostraba dolido por lo vivido con Marta. “Vine con la cabeza destrozada. Marta y yo no nos despedimos bien”, afirmaba el concursante. El enfado de la canaria, unas horas más tarde, dejaba paso a la diversión. La pareja, por separado, disfrutaba de una fiesta en la piscina. Tras este momento, Sandra Barneda aparecía en las dos casas para comunicar una sorpresa. Andrea y Óscar, concursantes de la edición anterior del programa, volvían a la isla como pretendientes. “Soy la princesa de las tentaciones, el año pasado arrasé con todo”, contaba Andrea en su presentación.

La expareja de Óscar se mostraba muy contenta de volver a pisar la casa donde fue infiel a su entonces novio, Ismael. “Tengo muchísimas ganas de volver a enamorarme y no hay mejor tentación que alguien que ha caído en ella”, comentaba a sus nuevos compañeros. Por su parte, Óscar también afirmaba estar feliz por estar de nuevo en el programa: “Soy el claro ejemplo de que en la isla te puedes enamorar. Y por eso he vuelto”. Para empezar, Andrea y Óscar se decantaban por Lester y Mayka, respectivamente, para conocerse en una primera cita. Los dos decidían aceptar la petición y dejaban plantados a sus anteriores pretendientes.

La llegada de los dos pretendientes revolucionaba la isla. Tanto los chicos como las chicas se han soltado y empezaban a producirse los primeros acercamientos. Con motivo de una fiesta de disfraces, los solteros aprovechaban para conocer a las parejas. Marta, una vez olvidado su enfado, se mostraba más dispuesta a acercarse a su pretendiente. “De Dani lo que más me atrae es su rollo pasota”, aseguraba. Aunque no solo a Dani, la canaria también afirmaba sentirse atraída por Kevin. Durante las primeras citas, Andrea también se ha acercado a Lester. “Yo soy de rubios, pero tú me has gustado. El acento canario me encanta. Me gustas porque eres un chico divertido”, le decía Andrea al canario, que aseguraba sentirse halagado. “Le gusté y me sentó bien. Me he llevado una impresión de ti totalmente diferente a la que yo tenía”, confesaba Lester.