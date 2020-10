La polémica entrevista de María Teresa Campos en ‘Sábado Deluxe’ de la semana pasada ha provocado un sinfín de comentarios en casi todos los programas de Telecinco. Este sábado, con María Patiño al frente del espacio, los colaboradores indagaban en las razones por las que la matriarca de Las Campos, según Jorge Javier Vázquez, "maltrató" al presentador en plató con su actitud y palabras. Terelu y Carmen Borrego han defendido a su madre e incluso, según aseguraban en ‘Viva la vida’, hay algunos compañeros de Jorge Javier que les han enviado mensajes de apoyo mientras criticaban a María Teresa en ‘Sálvame’.

"¿Quién es el traidor?", se preguntaba María Patiño. Y no tardaba en salir a la luz un nombre. Alonso Caparrós aceptaba haber enviado un mensaje de cariño a Terelu después de haber asegurado que se sintió humillado por ella cuando empezaba su carrera. "Esto para mí ni es una guerra ni me voy a liar a navajazos. El jueves pasado yo le envié un mensaje a Terelu que decía ‘Entiendo que te puedas sentir molesta y te pido disculpas por ello’ y no me contestó". Por ello, el colaborador cargaba contra Terelu: "Maniobran por detrás para hacernos quedar mejor o peor, pero no tiene la decencia de contestarme. Lo que he recibido estos días de Las Campos es ninguneo y oportunismo".

Por su parte, Belén Esteban criticaba "el baile a dos aguas" de Alonso Caparrós, que se defendía asegurando no quiere una guerra. El conflicto entre el colaborador y Las Campos llegaba a tal punto de que acudía a plató el padre de Alonso, Andrés Caparrós. "María Teresa ha intervenido cuando yo creo que no tenia que intervenir. Ha ninguneado a mi hijo de manera despectiva, ahí se complica todo. Ese fue uno de los errores. Que Alonso fuera a encontrarse con ella, a buscar una sonrisa, y que no le mirara ni le hiciera caso fue un detalle poco profesional e impropio de una mujer de la categoría y calidad humana de María Teresa", comentaba el invitado.

Uno de los colaboradores que salía en defensa de Alonso Caparrós era Kiko Matamoros, que afirmaba entender los motivos que llevaron a su compañero a enviar ese mensaje a Terelu: "A veces pensamos que nos hemos equivocado y nos arrepentimos. A todos nos ha pasado. Otra cosa es que no sé si Alonso nos ha leído solo una parte del mensaje". Por otra parte, Miguel Ángel Almodóvar, periodista que asegura haber tenido una relación sentimental con María Teresa, aseguraba que Terelu se siente defraudada porque "Alonso, después de decir algo negativo de ella, le escribe con unos términos ultra cariñosos. Yo también entiendo, pero no comparto, que se sienta molesta".

En medio del debate, Antonio David Flores tomaba la palabra para opinar sobre Las Campos: "No son gente de fiar, te han utilizado y te han apuñalado". Así se diría a Alonso Caparrós, que le daba la razón y aseguraba que la respuesta de Terelu "es una gran decepción". La imagen de Las Campos se ha visto gravemente perjudicada tras la participación de María Teresa en el ‘Deluxe’ anterior. "Terelu está queriendo desde hace mucho tiempo los pasos de su madre y es imposible. Terelu nunca hubiera podido llegar a ser como su madre. Podría ser una gran actriz cómica.", comentaba Andrés Caparrós.