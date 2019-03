Barbara Palvin, el ángel de Victoria's Secret que fue muy criticada por su peso

Victoria's Secret tiene un nuevo ángel. En sentido estricto, no es nuevo, porque ha desfilado con la marca en dos ocasiones antes, pero sí que es a partir de ahora cuando lo hará siempre, formando parte del privilegiado grupo de modelos que representa cada año a la marca en su famoso show y en sus campañas publicitarias. Barbara Palvin acaba de ser nombrada miembro del elenco oficial de 'ángeles' de la firma de lencería, honor que tienen y han tenido modelos de la talla de Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Gisele Bündchen, Heidi Klum o Tyra Banks.

Pero este nombramiento no es un logro cualquiera para la modelo húngara, porque se trata de una victoria personal sobre todos aquellos que no creían en ella y le han criticado todos estos años. Pues, aunque viendo a Barbara parece impensable que alguien pueda meterse con su espectacular físico, durante toda su carrera ha tenido que sufrir el acoso en redes sociales y algunos medios de comunicación por parte de quienes se han atrevido a llamarle "gorda".

Barbara, de 25 años, comenzó su carrera muy joven, a los 13 años, cuando fue fichada por un cazatalentos en Budapest cuando regresaba de una manifestación junto a su madre. Primero estuvo trabajando en Japón, hasta que fichó por la prestigiosa agencia IMG Models, lo que supuso su salto a Europa, protagonizando portadas para Vogue, Cosmopolitan, Elle o Glamour.

En pasarela, firmas como Prada, Miu Miu, Louis Vuitton o Etro, llegando a abrir un desfile de Chanel en 2011. Así, al año siguiente consiguió su primer contrato como rostro oficial del perfume 'Forbidden Euphoria' de Calvin Klein, y colgarse por primera vez las alas de Victoria's Secret. Si bien, tuvieron que pasar más de seis años para que volviera a hacerlo.

Primero, porque en esos años también probó suerte en el cine, apareciendo en películas como 'Hércules', donde aparece junto a Irina Shayk, pero, además, también tuvieron las críticas que recibió la marca por contratar a una modelo alejada del canon típico de Victoria's Secret. Porque Palvin es una mujer con curvas y ha llegado a recibir insultos de "gorda" por parte de usuarios en redes y de algunos críticos de moda. En 2016 protagonizó la portad de la revista Sport Illustrated y de nuevo fue insultada.

No obstante, ella siempre defendió sus curvas y su cuerpo y nunca ha caído en la tiranía del físico, defendiendo una belleza sana y más cercana a la realidad. De hecho, ha llegado a asegurar que es cierto que ahora no están "tan flacucha" como cuando tenía 18 años, "pero igualmente estoy encantada". Una respuesta con la que deja claro que las críticas le traen sin cuidado. Por ello, su perseverancia y su confianza en sí misma le llevaron de nuevo a la pasarela de Victoria's Secret el pasado año, un paso previo a su confirmación de este año como 'ángel' oficial.

"Muchas gracias por creer en mi. Hubo momentos en los que dejé que mis propios pensamientos me frenaran y fue difícil alejarme de ellos, pero mi familia, mi equipo, Ed y todos en VS siempre estuvieron allí para apoyarme y animarme. Me enorgullece representar a Hungría, y lo más importante, a todos ustedes en este nuevo capítulo de mi vida. Muchas gracias a todos de nuevo", ha escrito Barbara en Instagram, en un mensaje con el que demuestra que quien la sigue la consigue y que si uno cree en sí mismo puede llegar a cualquier sitio.

La modelo sale con Dylan Sprouse, un actor estadounidense muy famoso dentro del mundo Disney, ya que ha protagonizado varias series con su hermano gemelo, Cole. Él también ha querido felicitar a su novia por redes sociales con una foto que define muy bien lo que piensa Barbara de quienes le critican. "Esto es para todos aquellos que quieren hundirla, felicidades", escribió Dylan en su post con una fotografía junto a la modelo en la que ella aparece mostrando su dedo corazón. Sobran las palabras.