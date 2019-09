Angela Turner Wilson: "Plácido deslizó sus manos por debajo de mi sujetador"

Plácido Domingo vuelve a verse en el ojo del huracán después de que este jueves once mujeres más se hayan unido a las denuncias contra el tenor por supuestos abusos sexuales y comportamientos inadecuados. Ha sido de nuevo la agencia Associated Press la que ha recogido estas denuncias, después de que el mes pasado destapara este caso con los testimonios de nueve mujeres, ocho cantantes de ópera y una bailarina.

Esta vez, al igual que la primera, solo una de ellas ha dado la cara públicamente, y ha sido la artista Angela Turner Wilson. La cantante compartió escenario con el tenor español en la temporada 1999-2000 de la Ópera de Washington, donde juntos interpretaban la obra 'Le Cid' de Jules Massenet. Precisamente, en esa época Domingo era el director artístico de la compañía.

La cantante, que por entonces tenía 28 años, ha narrado cómo sucedieron los hechos de forma muy exacta. Turner Wilson recuerda que estaba muy ilusionada con el papel de segunda protagonista de la obra, pues sabía que era su gran oportunidad "y el comienzo de grandes cosas". No obstante, una noche antes de la actuación ocurrió algo que le dejó "atónita y humillada".

Plácido y ella estaban maquillándose en el camerino cuando, de pronto, el tenor se levantó de su silla, se paró detrás de ella y le puso las manos sobre los hombros. "Mientras lo miraba en el espejo, deslizó sus manos por debajo de los tirantes de mi sujetador, metió la mano en mi bata y agarró mis pechos desnudos", cuenta Turner Wilson. Además, no lo hizo de una forma delicada, sino que le produjo dolor. Después de eso, él se dio la vuelta como si nada, dejándola totalmente humillada.

"Después de eso, tuve que salir al escenario y hacer como si estuviera enamorada de él", ha confesado la mujer, que ahora a sus 48 años está retirada de la ópera y es profesora de voz en la universidad en el área de Dallas. Según señalada, se ha visto alentada a sumarse a las denuncias después del comunicado del tenor ante las primeras acusaciones, donde señalaba que creía que sus acciones "siempre fueron consensuadas y bienvenidas".

Además de esto, Turner Wilson recuerda que Plácido estaba siempre invitándola a su apartamento para ver un vídeo de un papel que quería que ella cantara o que había días en los que le pedía que le besara para darle fuerzas en la actuación. Ella siempre se negaba a todo aludiendo a que estaba casada.

Después de que acabara la temporada de ópera, en la que ella asegura haberlo pasado mal por las constantes insinuaciones y persecuciones del tenor, acabó siendo premiada como la artista del año en la compañía. Si bien nunca más la llamaron para trabajar en Washington, de lo que culpa a Plácido Domingo, quien cree que intercedió para que no la contratarán.

Por su parte, el tenor se ha defendido de estas nuevas acusaciones con un comunicado de su portavoz, Nancy Seltzer, que señala que "la campaña en curso de Associated Press para denigrar a Plácido Domingo no solo es inexacta sino poco ética. Estos nuevos reclamos están plagados de inconsistencias y, como en la primera historia, en muchos sentidos, simplemente incorrectos ". Ante la investigación en curso, el tenor y su entorno no quieren hacer más comentarios al respecto.