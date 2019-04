Angelina y Brad, separados legalmente, pero no divorciados: su extraño caso

En 2016 se rompía una de las parejas más famosas de Hollywood y del mundo entero. Angelina Jolie presentaba la solicitud de divorcio de Brad Pitt, su pareja desde hacía más de una década y esposo desde solo dos años antes por "diferencias irreconciliables". Una noticia que causó estupefacción, ya que se les consideraba una pareja prácticamente perfecta. De hecho, se les llamaba 'Brangelina' y con su numerosa prole eran la viva imagen de la felicidad.

O al menos eso parecía, pues las dos estrellas llevaban un tiempo conviviendo con bastantes problemas, provocados sobre todo por la adicción de Brad al alcohol, lo que habría derivado en un mal comportamiento con su hijo mayor, Maddox, al que adoptó la actriz en Camboya en 2002 y que posteriormente adoptó también el actor.

Así, la separación desembocó en un difícil proceso judicial en el que no solo estaba en juego su matrimonio, sino también la custodia de sus seis hijos, sobre la que se llegó a un acuerdo a finales del pasado año que evita que se celebre juicio y que será la más "beneficiosa para los niños", aunque no es definitiva, tal y como señalaron fuentes de la expareja.

Pero esta separación acaba de dar un importante paso. Porque el pasado viernes un juez de Los Ángeles falló que ambos actores estaban ya "legalmente solteros" tras estudiar la petición de divorcio de Angelina y después de que se acordara la custodia. Así, la actriz ya habría eliminado el apellido Pitt de su nombre, aunque no del de sus hijos, que seguirán siendo Jolie-Pitt por expreso deseo de la pareja.

No obstante, esto no significa que los dos actores están ya divorciados. Porque lo que se dictaminó la pasada semana solo declara a Brad y Angelina "legalmente solteros", pero su matrimonio todavía no está disuelto. Esto es lo que significa el fallo del juez.

Libres de rehacer su vida

El burofax que se emitió el viernes indica que Pitt y Jolie son "legalmente solteros". Esto supone que ambos ya son libres de rehacer su vida a efectos de la ley, recuperando así el estatus de solteros ante las autoridades. Es decir, podrán recuperar este estado en su DNI, por ejemplo, y en otro tipo de documentos públicos.

Pero el proceso de divorcio sigue adelante. Esto se debe a que se trata de un caso bastante complejo, pues a sus seis hijos se une la fortuna que tienen ambos y la cual han amasado durante su tiempo juntos. Por lo tanto, todavía existen muchas decisiones por tomar y, teniendo en cuenta la velocidad a la que actúa la justicia, el divorcio todavía se dilatará.

En cualquier caso, Brad y Angelina ya pueden sentirse libres sin la presión del título de 'casado' encima. No obstante, la pasada semana circularon unos rumores que de ser ciertos invalidarían todo esto. Porque según la prensa estadounidense, la actriz querría regresar con su ya exmarido, algo que sorprende justo cuando por fin logra la soltería que tanto ansiaba.