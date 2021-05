Esta es la razón por la que Angelina Jolie se cubrió de abejas para una fotografía

Las impactantes imágenes de la actriz, Angelina Jolie, con abejas por su cuerpo no pasó desapercibida en las redes sociales. Con más de 2,1 millones de likes, la fotografía se convirtió en una lluvia de interrogantes para los fanáticos: ¿Por qué está cubierta de estos insectos? La razón es más importante que solo posar para una revista, es que la ganadora del Oscar se puso frente a la cámara de Dan Winters, quien también es apicultor, para conmemorar el Día Mundial de la abeja "a la necesidad urgente de estas y debido a un programa de la UNESCO (Guerlain), que capacita a mujeres como apicultoras", cuentan desde National Geographic.

Winters se inspiró en el famoso retrato de Richard Avedon de 1981, un apicultor californiano cuyo torso se encontraba desnudo y cubierto de abejas. En este caso, Jolie se ve con un vestido blanco sin hombros, y los insectos van desde su pecho hasta su rostro.

Según cuenta el mismo fotógrafo, la sesión no fue nada fácil de llevar a cabo: "Realizar una sesión de fotos con la pandemia fue bastante complejo. Contraté a mi amigo Konrad Bouffard, un maestro apicultor, para que me ayudara. Todos en el set, excepto Angelina, tenían que usar un traje protector y todo debía estar tranquilo y bastante oscuro para mantener tranquilas a las abejas", narra a la revista Winters.

Angelina tuvo que quedarse perfectamente quieta, cubierta de abejas durante 18 minutos sin picar. La protagonista de 'Maléfica', dijo haber estado "tranquila" durante el rodaje: "Voy a sonar como mis prácticas budistas, pero me sentí encantada estar conectada con estas hermosas criaturas". Cuenta que ciertamente hay un zumbido detrás, y que debía estar quieta por completo, lo cual "no es fácil para mi". El proyecto en el cual está involucrada la actriz, busca construir hasta 2.500 colmenas de abejas y repoblará 125 millones de abejas para 2025: "¿Cómo podemos estar con eso? La intención es que compartamos este planeta. Nos afecta el uno al otro. Así es como debería sentirse y realmente lo hizo, y me sentí muy honrada y muy afortunada de tener la experiencia", finaliza Jolie.