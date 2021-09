Antonio Banderas y Penélope Cruz reclaman un mayor apoyo para el cine

Los actores Antonio Banderas y Penélope Cruz han reclamado mayor apoyo para el cine español por parte de las instituciones, teniendo en cuenta lo que ha sufrido el sector por la pandemia de la Covid-19. El intérprete malagueño ha señalado, además, que "cuando uno viaja a otros países" y ve el respaldo que se le ofrece a la industria cultural, "uno se siente un poco 'dejaíllo' de la mano de Dios". Banderas y Cruz han hecho estas afirmaciones en una rueda de prensa en el marco del 69 Festival de San Sebastián, que arranca este viernes, y en el que se proyecta la película 'Competencia oficial', de los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, dentro de la sección 'Perlak', que ambos protagonizan.

Penélope Cruz ha manifestado que el apoyo "va por temporadas", pero "lo que no cambia es el cariño y el respeto" que recibe por parte de la gente. En cuanto al respaldo al sector, ha señalado que "depende de quién este ahí y de quién decide", al tiempo que ha incidido en que "hay muchísimas familias que viven de esto" y no todos son "unos privilegiados" como es su caso porque, según ha dicho, "lo normal no es lo mío". Por ello, ha incidido en que es "una profesión que, como muchas otras, necesita apoyos, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado", en referencia a la pandemia.

En esa misma línea, Antonio Banderas ha asegurado que los actores en ocasiones se sienten "más bien usados" y ha criticado que en las últimas elecciones "no hubo ni una palabra en los debates sobre la cultura, sobre el cine, el teatro o la literatura".

Una "comedia incómoda"

Centrándose en la película que han presentado en el Zinemaldia, Banderas ha elogiado la capacidad que han tenido los directores de 'Competencia oficial' de ofrecer "una visión del mundo del arte, de la forma de relacionarse de los actores, aportando un punto ridículo y teniendo la capacidad de reírse de ello", al tiempo que los actores han sido "generosos a la hora de andarnos sin complejos" para interpretar a los personajes de esta comedia.

Cruz, por su parte, ha destacado que el filme consigue "sacar el humor negro del proceso de preparar una película" y, además, tiene la capacidad de "abordar situaciones absurdas, pero sin ridiculizar". Duprat y Cohn, que han intervenido en la rueda de prensa por videoconferencia, han explicado que no se planteaban hacer una comedia cuando iniciaron el proyecto con los guionistas, pero ha terminado siendo una "comedia dramática porque esta es nuestra mirada de la realidad". Además, han resaltado que los intérpretes "actúan drama" en la película, lo que ha dado como resultado una "comedia incómoda".

Banderas ha asegurado que con 'Competencia oficial' sintieron que estaban haciendo "algo diferente" que también tenía "retazos de la tradición española, quizá algo de Berlanga". En ese sentido, ha vuelto a incidir en la idea de que la "corrección política" está "haciendo daño" a la comedia. "Es muy complicado hacer comedia sin que te encuentres con algún problema. Se ha convertido en algo subversivo y depende de cómo te expreses", ha destacado.

La actriz madrileña, por su parte, ha confesado que la comedia es un género que siempre le ha "fascinado" y se ha congratulado de poder haber trabajado con el "genio" de Azcona, la "familia Trueba" o Almodóvar, con quien no obstante ha hecho más drama. "Parece que algo que hace reír es más fácil de hacer, pero no es así", ha sostenido Cruz, quien ha subrayado que Cohn y Duprat son "maestros en reírse de lo absurdo" y ha avanzado que tienen "algunos planes para ahondar en esa dirección".