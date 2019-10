Antonio David: de pasar desapercibido a ser criticado fuera y dentro de la casa

Estaba a punto de terminar pasada gala de GH VIP cuando Antonio David pedía en directo a Jorge Javier Vázquez que se le hiciera más caso en el concurso. Una petición a la que el presentador contestaba dejando entrever que cada concursante tiene el peso que se merece dentro del concurso. Pues, Antonio David, parece haber captado el mensaje y, durante estos últimos días, ha pasado de ser un concursante de segunda a estar en primera línea por su discusión con una de las personas más fuertes de esta edición del concurso: Adara Molinero.

En cuanto terminaba la gala del jueves, Adara comentaba a Antonio David: "De ti no me fío ni un pelo. Me sonríes, y luego, por detrás, tras. Llevas toda la semana hablándome, y luego llega la gala y me machacas", decía la exgran hermana anónima en referencia a un vídeo en el que Antonio David la criticaba, sin ningún motivo aparente, por los cambios de humor que sufre a lo largo de cada semana. Una confesión que el ex de Rocío Carrasco no se esperaba en absoluto y a la que tardaba varios segundos en responder. "Tú me has llamado perro flauta y, también, cuando llegas a la gala me dejas fuera de juego", intentaba recriminar el exguardia civil. "Pues mira, te he llamado Tadara, y lo voy a seguir haciendo", añadía el concursante.

Adara decidía no entrar en el juego de las provocaciones pero, al escuchar las palabras del exguardia, se iba a hablar a una de las habitaciones sobre lo que acababa de vivir y, pocos minutos después, llegaba Antonio David más enfadado que nunca: "A mí lo que me tengas que decir, me lo dices a la cara. Me importa una mierda lo que digas, incluso que soy un falso". Una actitud que lo ponía en el punto de mira y que hacia que pasara de ser un posible concursante mueble a ser el concursante más polémico de la semana.

Los colaboradores del Debate de GH VIP opinaron, y sus pensamientos no dejaron en muy buen lugar al excivil. "Antonio David es una decepción y lo mejor es su hija, Rocío Flores, cada jueves cuando se sienta a defender a su padre", comentaban algunos. "Y eso que defiende lo indefendible", añadía María Jesús Ruiz. Además, los contertulios consideran a Antonio David un "mediastintas", y, a pesar de que haya dicho para entrar en el concurso que es un experto en tele, opinan que está demostrando que no tendría mucha idea de cómo funciona el medio.