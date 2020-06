Una semana más, las luces del plató de ‘El Hormiguero’ se encendían este lunes para arrancar una nueva semana de “risas y entretenimiento”. Pablo Motos comenzaba el programa con una reflexión sobre “la salud emocional”. “La gente se cree que la salud emocional va a llegar de manera automática y no es así. Nuestra higiene mental es muy mala porque no hacemos nunca nada y nunca nos han enseñado”, aseguraba el presentador. El valenciano animaba a incentivarla porque “se puede mejorar bastante”.

Aunque lamentaba que “la gente se pone a la defensiva cuando escucha palabra meditación”, Motos se animaba a demostrar un ejercicio “para principiantes”. Acompañado por El Monaguillo, Luis Piedrahíta y Marron, el presentador explicaba que hay que sentarse con la espalda recta y “el truco solo es respirar, no hagas nada más”. Según afirmaba, “la relajación y la meditación son herramientas útiles” para el estrés postraumático que la mayoría de la población está pasando por la crisis del coronavirus.

Tras este ejercicio de meditación, Pablo Motos pasaba a comentar la nueva normativa que permite abrir a las discotecas, pero los asistentes no pueden bailar. “¿En qué momento te llaman la atención para decirte ‘perdona, eso es bailar’?”, preguntaba el valenciano. Los colaboradores bromeaban sobre este hecho ya que “existe una delgada línea entre lo que es bailar y lo que no es”, como comentaba El Monaguillo. Con este asunto, Pablo Motos hacía una confesión: “Yo fui dj. Pinchaba en un complejo, en un hotel”.

Tras comentar la actualidad, Motos daba la bienvenida a Antonio Pagudo, que conectaba en directo con el programa. El actor protagoniza ‘Benidorm’, la nueva serie de Atresmedia. “Es la historia de un vasco que decide ir a Benidorm para reencontrarse con su primer amor”, resumía el invitado. Además, revelaba que para meterse en la piel del personaje ha tenido que descuidar su aspecto físico: “El productor me dijo ‘Abandónate un poquito, déjate llevar”. El actor también comentaba haberse sentido muy cómodo en la ciudad alicantina. “Yo en Benidorm he visto cosas que no creeríais”, bromeaba.