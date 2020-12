Antonio Pavón denuncia las "faltas de respeto" de Asraf a Isa Pantoja.

La convivencia en ‘La casa fuerte’ está más tensa que nunca. Así lo anunciaba Jorge Javier nada más empezar el debate de este domingo. “Esta la cosa calentita. No pueden ni verse, por cualquier cosa pequeñita estallan”, respondía Lara Álvarez desde la residencia de los concursantes. La tensión en el concurso de Telecinco llevaba a enfrentarse a muchos de ellos, especialmente a Tom y Sandra. La pareja atraviesa una de sus crisis más graves e incluso empezaban la emisión fuera de plató por una discusión entre ellos.

Con tres parejas nominadas, ‘La casa fuerte’ era testigo de un fuerte enfrentamiento entre Tom y Sandra. Todo comenzaba porque el francés aseguraba que le gustaría hacer un polígrafo. Su novia no estaba de acuerdo y le advertía: “A mí no me va a volver a ver. Si eso pasa, se acabó”. Ya en directo, Sandra confesaba a Jorge Javier que la experiencia en el concurso “está siendo un poco dura”. La sombra de las posibles infidelidades de Tom la persiguen y le han atormentado la convivencia. Es más, mostraba dudas sobre si confía al cien por cien en su novio.

Por otro lado, Asraf y Antonio Pavón también se enzarzaban en una monumental bronca. El extorero acusaba al ceutí de sobreproteger a Isa Pantoja. Según Pavón, “Asraf es un lastre para ella, le perjudica en todos los sentidos. Asraf le falta mucho el respeto a Isa, le habla de cualquier manera y no la deja decidir en nada”. El novio de Isa se defendía como podía en un intercambio de acusaciones: “Estamos hartos de que la gente se meta en nuestra relación”.

Durante la semana, los dos se enfrentaron y Pavón calificaba como “tonto” o “perdedor” a Asraf, que no tardaba en responderle: “Eres un falso”. Jorge Javier comentaba que “lo suyo no tiene solución”. Asraf aprovechaba el directo para quejarse de su compañero: “No para de meterse con mi relación con Isa, con la relación con la familia de Isa. Todo el día está metiendo mierda”. Pavón tampoco se quedaba callado: “Las faltas de respeto que tiene Asraf son evidentes, es hiriente, es muy mal educado, cuando no hay cámaras hace cosas muy fuertes”.

Tras estos comentarios, faltaba la versión de la tercera en discordia: Isa Pantoja. La concursante cargaba contra Pavón: “Poco cariño me ha demostrado. Me hace un flaco favor, me trata como si fuera estúpida”. Además, se pronunciaba en defensa de su pareja: “A Asraf le ha costado mucho integrarse en mi familia y él no tiene por qué meterse en eso. Con él no queremos no tener ningún trato”. Y para terminar de descreditar a Pavón, Isa aseguraba que hablaría con su madre sobre la actitud del extorero. “A mi madre le tengo que contar muchas cosas”, afirmaba.