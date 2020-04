Antonio Pavón, obligado a abandonar ‘Supervivientes’ por prescripción médica.

Una semana más, las discusiones y las trifulcas protagonizaban la convivencia en la isla de los ‘Supervivientes’. Jorge Javier Vázquez reaparecía en plató para anunciar un acalorado enfrentamiento entre Elena y José Antonio Avilés, con Rocío Flores y Barranco como testigos. Tras el reencuentro del pasado domingo entre los expulsados y los concursantes, la nieta de Rocío Jurado se mostraba hundida por volver a ver a Yiya: "Mal por la parte de Yiya y por la parte de ver Ana María. Como me quedé en shock no supe reaccionar al estar con ella y me fui con mal sabor de boca".

En medio de esta situación, la amistad de Rocío Flores con Avilés llegaba a un punto crítico. "Lo que tienes que hacer es no fallar a tus amigos, con Elena siempre has tirado a matar, tú pisoteas", comentaba la concursante a su compañero. A pesar de que hace unos días se enzarzaron y se acusaban de traiciones, Rocío confirmaba que “José Antonio es una persona imprescindible aquí”. E iba más allá en la defensa de su amigo: "Avilés es mucho de decir las cosas, luego se arrepiente”.

Sin embargo, no todos piensan lo mismo de Avilés. Jorge cargaba contra el colaborador de ‘Viva la vida’: “Avilés, en ciertos momentos, ha manipulado a las personas". En esta dirección, Elena también acusaba a José Antonio de ser un manipulador. "Te lleva tu mente ahí y llegué a dudar de Barranco”, afirmaba la madre de Adara. También el mismo Barranco aportaba su punto de vista: "Elena no me ha fallado en ningún momento y Avilés me ha fallado dos veces". Así, tan solo Rocío apoyaba al periodista, que cargaba de nuevo contra Elena, a quien acusaba de estar “desequilibrada” y de ser “una metemierdas entre mis amigos y yo”.

Con el ambiente caldeado en el ambiente, Jorge Javier llamaba a Fani y Ferre para dar a conocer el nombre del expulsado por el público. En esta ocasión, en su quinta nominación, Fani era la elegida para abandonar la isla. Sin embargo, no era un abandono definitivo ya que la concursante entraba a formar parte del grupo de los expulsados repescados, que, a partir de este jueves, eran nombrados “concursantes de hecho y derecho”.

La noticia sorprendente del programa llegaba de la mano del presentador, que anunciaba que “por prescripción médica, Antonio Pavón abandona el concurso”. Este mensaje pillaba por sorpresa al extorero, que pedía continuar en el programa. Sin embargo, Jorge Javier volvía a reiterar la decisión de la organización: “Queremos tranquilizar a su familia porque no tiene ninguna lesión de gravedad, pero sí es desaconsejable que permanezca en el concurso en unas condiciones de vida tan extremas”.