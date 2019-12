El apasionado beso de Risto Mejide al mago Blake Eduardo en 'Got Talent'.

La actuación en cuestión la ha protagonizado el mago Blake Eduardo y su ayudante, Boris. Los dos han saltado al escenario para desarrollar un espectáculo basado en la leyenda judía del Gólem de Praga. Totalmente vestidos de negro, los dos se han dirigido hacia el jurado para realizar el truco clave. En esta ocasión, el ilusionista Blake Eduardo a elegido a Edurne, que ha elegido una carta de la baraja de las manos de Boris. Blake Eduardo, ajeno a cuál ha sido la carta elegida por la cantante, tenía que adivinarlo, pero no lo ha logrado.

Tras un momento de confusión provocado por el supuesto error, el ilusionista ha llamado la atención del público para dejar claro que no había sido una equivocación, sino una parte más del truco. A continuación, ha apuntado hacia su zapatilla derecha, de donde ha sacado la misma carta elegida por Edurne. La reacción de la audiencia no se hacía esperar y arrancaban a aplaudir efusivamente.

No solo el público ha quedado maravillado con esta actuación de Blake Eduardo. Además de Edurne, otro miembro del jurado se ponía de pie para destacar este brillante número: Risto Mejide. Conocido por sus duras valoraciones, el catalán abandonaba esa postura para rendirse ante los pies del ilusionista. "Perfecto", con esta palabra ha descrito la actuación que la pareja. Y no se ha quedado ahí, la sorpresa del programa llegaba cuando Risto se ha dirigido hacia Blake Eduardo para plantarle un apasionado beso en los labios, lo que ha revolucionado a todos los asistentes. "Me he venido arriba", comentaba el presentador de 'Todo es Mentira'.

Durante las valoraciones, los compañeros de Risto también se han deshecho en halagos. "Este momento no se puede mejorar y es historia de la televisión. Pasan muchos magos, pero además de la magia tenéis el humor, muy personal y único", afirmaba Edurne. Por su parte, Paz Padilla destacaba que, a pesar de "hacer un número sencillo", el resultado había sido "muy grande".

La tercera semifinal de 'Got Talent' llegaba este lunes a Telecinco con 14 actuaciones en búsqueda de uno de los tres pases de la final del concurso. Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y Paz Padilla eran testigos de trucos de magia, bailes y canciones que no les han dejado indiferentes. De todos ellos, ha habido un número que ha destacado por encima de todos, conquistando al público y al jurado, especialmente a Mejide.