Así fue el primer beso de Elsa Pataky según ha desvelado en 'El Hormiguero'

"Si pudieses quedarte solo con un beso al día, ¿cuál sería?", preguntaba Pablo Motos a Elsa Pataky, a lo que la actriz ha respondido firmemente: "El de cualquiera de mis hijos, a cualquier hora". Así comenzaba una conversación de lo más íntima entre los dos, quienes han acabado confesando sus primeras experiencias dando un beso.

"Fue raro, fue como… ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde pongo la lengua?", comentaba Pataky recordando su primera vez. Luego llegaba el turno de Motos, quien se arrancaba a dar su versión: "Ni ella ni yo nos habíamos dado un beso con lengua, ella empezó a hacer un ruido, pensé que había que hacerlo así y yo también empecé y fue así...", afirmaba entre risas.

"Lo típico de mover las lenguas para todos los lados", continuaba describiendo la actriz sus inicios en cuanto a los besos. "Luego te sientes fatal y dices esto ha sido horrible", sentenciaba, dejando ver que aquella primera vez no había sido del todo satisfactoria. De esta manera ha arrancado la entrevista de Elsa Pataky este martes en 'El Hormiguero', donde ha promocionado la nueva campaña publicitaria de una marca de lencería de la que es imagen.

Pero las confesiones de la actriz no han acabado ahí. Aprovechando la proximidad de la Navidad, Motos le preguntaba por cómo vive estas fechas en Australia, donde reside desde hace varios años junto a su familia. "Es diferente", comentaba, pero asegura que no ha perdido la tradición española de tomar las doce uvas en Nochevieja. Tanto es así que durante sus primeros años en el país su madre le cantaba las campanadas por teléfono. "Me hacía ‘tong, tong", explicaba.

Tras esta entrevista, Elsa Pataky volverá este mismo miércoles a Australia ya que, según ha explicado, "los pequeñitos enseguida te echan de menos", en clara referencia a sus hijos. Además, entre sus proyectos más próximos se encuentra el lanzamiento de un libro en el que desvela sus secretos para estar en forma. "¡En vez de andar puedes ir haciendo glúteos!", explicaba ante un Pablo muy atento. "Me miran raro, pero da igual", admitía ante los aplausos del público.