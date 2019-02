Así habla Alba Carrillo de Courtois tras destaparse su romance con el portero

No ha tardado ni 24 horas en confirmarse lo que destapó anoche la revista 'Semana'. A diferencia de lo ocurrido la pasada semana con Albert Rivera y Malú -que todavía no se han pronunciado públicamente-, Thibout Courtois y Alba Carrillo no ocultan su romance, al menos la exmodelo y ahora colaboradora de televisión. Porque este mismo miércoles ha aprovechado su puesto en el programa 'Ya es mediodía' para hablar por primera vez del guardameta blanco.

Sus compañeros del formato de Telecinco le han felicitado por la buena nueva, aunque ella se ha reafirmado y ha dicho que ella también está muy bien sola y que le brillan los ojos siempre. Si bien ha querido aclarar que Courtois y ella son amigos y se están conociendo. Además, ha avisado de que su actitud a partir de ahora va a cambiar.

"He cometido errores en mi vida y he hecho cosas públicas que no debería, por eso quiero que mi vida ahora siga otro rumbo. Siempre voy a ser una persona espontánea, quiero demostrarme a mi misma que yo valgo para mucho más que hablar de mis relaciones personales", ha sentenciado Alba, a lo que sus compañeros le han contestado que ella ya ha demostrado que es así.

Además, ha pedido respeto para los hijos de ambos -Alba es mamá de Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, y Courtois papá de Adriana y Adrián, de su relación con la canaria Marta Domínguez- y que no se les mezcle en esta historia.

Cuando le han preguntado qué le enamoró de él, Alba ha aclarado que no está enamorada todavía, pero sí que ha reconocido que "es una persona maravillosa". "Me encanta hablar con él y claro que me gusta", ha dicho la joven de 32 años, que vuelve a estar de plena actualidad por un romance que nadie esperaba. Seguiremos atentos a la nueva pareja.