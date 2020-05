Avilés reaparece en ‘Supervivientes’ como "sombra del pasado" y polémica

"La peor noche de todas", así describía Jordi González este domingo la última jornada en ‘Supervivientes’. El mal tiempo golpeaba de nuevo a los concursantes del ‘reality’, que confesaban haberse sentido "desesperados" ante esta situación. Los siete supervivientes que aún permanecen en la isla pasaban la noche del sábado bajo una lona, "empapados" e intentando ponerle humor al mal tiempo: "Estamos en la mierda". Lejos de haberse acabado, el temporal que afecta a los Cayos Cochinos de Honduras se alargará durante los próximos días.

Uno de los protagonistas de la semana era José Antonio Avilés, expulsado hace dos semanas. El exconcursante volvía a la isla como "sombra del pasado", un papel que le ha encomendado la organización del programa. Acusado de estafar a decenas de personas y de no tener el título de periodista, Avilés permanece en Honduras a la espera de su vuelta a España. "Avilés está más sosegado porque sabe las tortas que le van a caer cuando llegue", comentaba desde plató Violeta Mangriñán.

Las inclemencias del tiempo también provocaban un pique entre Rocío Flores y Ana María Aldón. La nieta de Rocío Jurado aseguraba que Ana María se había tirado ventosidades cuando estaban todos en grupo bajo la lona. Por su parte, la esposa de Ortega Cano negaba la acusación. "Todos somos humanos, menos ella. Ella no es humana, no come, no se tira pedos…", ironizaba la concursante sobre su compañera.

En la conexión en directo con Jordi González, Ana María volvía a afirmar que ella no ha expulsado ninguna ventosidad mientras estaba con sus compañeros. La otra protagonista de la semana era Ivana, que volvía a derrumbarse por la ruptura con Hugo. Además, a su tristeza se añadía el silencio obligado que ha tenido que sufrir durante seis días como pago por una recompensa.

Finalmente, este domingo el presentador le comunicaba que podía volver a hablar. "Soy feliz", aseguraba la argentina en su primera intervención tras esta penitencia. Pero la obligación de callarse no se quedaba ahí. Jordi González comentaba a Ivana que debía elegir a uno de sus compañeros para que pase un día completamente en silencio. Elena era la elegida por la ex de Hugo.

También el nuevo integrante de la isla, Avilés, hacía su reaparición en directo. El colaborador de 'Viva la vida' convivirá en la playa con los supervivientes, aunque lo hará encadenado a uno de ellos durante unos días. La expectación del programa de este domingo recaía en é. Avilés daba la cara frente a sus compañeros y frente a Jordi González, que le pedía explicaciones sobre las acusaciones que se han vertido de él en los programas de Telecinco. De esta manera, el rostro más polémico de ‘Supervivientes 2020’ se convertía en "la sombra del pasado", prolongando así su permanencia en el concurso.