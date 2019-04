De Leo Messi a David Beckham: estos son los aviones privados de los futbolistas

Que los grandes futbolistas no viven como el resto de mortales es algo que todos sabemos bien. Residen en mansiones de lujo con todas las comodidades imaginables, tienen a su disposición una flota de coches valorada en millones de euros, visten de las mejores y más caras firmas y cuando tienen vacaciones se van a paraísos escondidos y apartados del ojo ajeno que nos ponen los dientes largos en pleno invierno. Y para esos viajes de ensueño no cogen el típico vuelo comercial que todo ciudadano de a pie. Ellos viajan en sus propios aviones privados, sin tener que compartir asiento con desconocidos y pudiendo incluso echarse una siesta en una cama.

Y eso a pesar de que a veces sus aeronaves les dan algún que otro quebradero de cabeza, como este medio contó en exclusiva hace unos días que le ha sucedido a Leo Messi. El jugador del F.C Barcelona no puede volar en la UE con su Gulftream V del año 2004 porque es residente fiscal en España y la matrícula de su avión (LV-IRQ) es argentina. Esto le ha obligado a tener que alquilar la aeronave de Jaime Botín, un Piaggio Avanti P180 -mucho más pequeña y de inferior categoría que el Gulftream V- para sus desplazamientos en Europa.

Una frustración para el astro argentino que otros de sus compañeros de profesión no tienen, pues por ahora pueden disfrutar de sus aviones sin problemas. Es el caso de Cristiano Ronaldo, que compró su Gulfstream G200 -que era propiedad de Indra- hace unos años con el objetivo de tener privacidad en sus desplazamientos. Si bien, este avión personalizado con las iniciales del portugués y decorado a su gusto, es también una fuente de ingresos para CR7, pues cuando él no lo utiliza lo alquila por entre 5.000 y 8.000 euros la hora. Se trata de una aeronave que puede llegar a acoger a 13 pasajeros y alcanzar los 6.000 kilómetros. Al mando está un exmilitar comandante del Ejército del Aire que está especializado como 'piloto de guerra'.

El tercer componente de esta terna de jugadores más famosos, adinerados y ostentosos es Neymar Jr, el cual tampoco vuela en ninguna compañía comercial. El brasileño, que desde que fichó por el PSG cobra 30 millones netos al año -más de 82.000 euros al día-, puede permitirse innumerables caprichos, entre los que está su Embraer Legacy 450, el cual le habría costado algo más de 12 millones de euros. Entre las características de este avión está su sistema de visión aérea mejorado, que cuenta con una cámara de infrarrojos.

Gareth Bale les va a la zaga a sus compañeros en esto de poseer un avión de lujo. El galés de 29 años tiene un jet privado que le construyó expresamente la compañía Cessna Aircraft. Se trata del modelo Cessna Citation XLS, que puede transportar hasta a nueve pasajeros y que le costó cerca de 10 millones de euros.

Siguiendo con los jugadores que tiene en nómina Florentino Pérez en el Real Madrid, Karim Benzema es otro de los afortunados que viaja en su propio avión. En 2016, el francés hizo su inversión aérea en una nave de la misma marca que la de su compañero Bale, pues se trata de un Cessna Citation CJ4 que puede llevar unos 10 pasajeros y cuesta algo más de 8 millones.

El exmadridista Kaka ya no está en activo, pero en todos sus años sobre el césped acumuló una importante fortuna que le ha servido para tener su propio avión. También un Cesna, que parece ser de las firmas favoritas de los astros del balón, en su caso el modelo Citation CJ3 Plus, una aernove en la que caben nueve personas y que está valorada en cerca de 7 millones de euros. Así puede disfrutar de su retiro viajando por todo el mundo, como deja constancia en su Instagram.

En el Manchester United también hay varias estrellas con su propio jet. Por ejemplo, Paul Pogba, que gracias a su salario de 12 millones netos por temporada y a sus múltiples contratos publicitarios, se ha podido permitir invertir 20,4 millones de euros en un Gulfstream G280 con capacidad para 10 pasajeros.

Su compañero de filas Alexis Sánchez no invirtió tanto en su jet de la misma marca. El Gulfstream G300 del chileno costó 8,3 millones y puede acoger hasta a 16 personas. Además, puede llevar más de dos tripulantes, convirtiéndolo en un avión contundente. Con un salario de 30 millones bien se lo puede permitir el jugador.

Y por último, pero no menos importante, un ex del Manchester Unidet y también del Real Madrid, el cual tras dejar su carrera deportiva se ha convertido en un importante empresario junto a su esposa. Hablamos como no puede ser de otro modo de David Backham, quien en todos estos años ha amasado un patrimonio de unos 600 millones con Victoria. Es lógico con esta fortuna tenga su propio avión, un Bombardier Challenger 350, la aeronave privada más vendida en los últimos 10 años por su potencia. Así, Becks pagó por ella 21,5 millones.