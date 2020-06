La última obra de Bansky para protestar contra el racismo y homenajear a Floyd

El artista británico Bansky ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram en la que puede verse el rostro de una persona negra y una vela quemando la bandera de EEUU. A la imagen le acompaña un texto que termina con una frase impactante: "Alguien va a tener que subir y derribar la puerta".

Con esto, el artista se suma a la ola de protestas y reclamos tras el asesinato de George Floyd. Muchos artistas, como Beyoncé o Michael Jordan, también han expresado su malestar públicamente. "Al principio pensé que debería simplemente callarme y esperar a escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero, ¿por qué debería hacer eso? No es su problema, es el mío?", así comienza el alegato de Bansky.

"La gente negra está siendo castigada por el sistema blanco. como una tubería que inunda el piso de los que viven abajo, este sistema defectuoso hace su vida miserable, pero no pueden arreglarlo, no les dejarán entrar al piso de arriba. Es un problema blanco. Y si los blancos no lo arreglan, alguien tendrá que ir al piso de arriba y dar una patada en la puerta", continúa el artista.

Con esta obra, el británico utiliza su arte por tercera vez durante la crisis sanitaria del coronavirus. La primera vez quiso mostrar la desesperación que ocasionaba el confinamiento, mientras que la segunda vez (y última antes de esta) el artista homenajeó a los héroes de esta pandemia: los sanitarios.