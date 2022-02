Barroso recuerda la precariedad de los actores frente al valor que crea el cine. 

Los Premios Goya celebran la puesta de largo de su 36º edición da visos de asemejarse a la gala de los Oscar, tras una alfombra roja que ha visto desfilar a Cate Blanchett, la primera actriz ganadora del Goya Internacional y dan paso a unos galardones con cariz más global. La novedad este año en el Palau de les Arts ha estado en el público, que ha podido asistir tras la gala del 2021 en Málaga, donde los nominados acudieron a la cita de manera telemática a causa de la pandemia. Sin presentador o pareja, el formato elegido para este año ha sido el del modelo colectivo, en el que varios participantes han ido haciendo presencia en el escenario, hasta la llegada del turno del presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso, quien ha intervenido en la mitad del evento con un discurso centrado en la precariedad de la profesión.

Con tono satírico, ha comenzado contando una anécdota que le ocurrió en un supermercado, donde se le acercó un vecino a preguntarle a qué se dedicaba, además de hacer cine, ante lo que Barroso ha destacado la labor de la industria cinematográfica. "Le habría recordado que la nuestra es una profesión que contribuye a enriquecer a nuestro país. Y no estoy hablando sólo de dinero", ha apuntillado, para renglón seguido denunciar que los actores son los que "menos trabajo remunerado tienen", con una tasa de desempleo que ronda el 90% y trabajando uno de cada diez días al año. "Es una cifra impresionante", ha remarcado. Barroso ha criticado esta situación en presencia de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los que no ha citado expresamente, pero sí ha mencionado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con quien asegura haber hablado para que al gremio se le reconozca misma protección que tienen el resto de profesiones. "Ellos no quieren más. Pero tampoco quieren menos", ha defendido.

En este punto, ha destacado la importancia de la labor de fundaciones como AISGE, entidad que gestiona en España los derechos de propiedad intelectual de actores, dobladores, bailarines y directores de escena, liderada en su día por Pilar Bardem. "La presidenta de AISGE fue durante muchos años otra compañera muy querida por todos, Pilar Bardem. Aparte de hacer cine, Pilar se dedicaba a estas cosas", ha apostillado.

Con un tono devastador a la vez que elocuente, ha cargado contra la inestabilidad tanto de actores como de guionistas y para eso ha utilizado a estas figuras recientemente desaparecidas que estuvieron relacionadas con el cine, y les ha rendido homenaje. De este modo, ha recordado a Verónica Forqué, a la que ha definido como "una actriz que hacía algo que muchos actores se ven obligados a hacer: entregar su alegría y su luz a sus personajes, y a través de ellos a su público. Y guardarse para ella su dolor". "Nadie ocultó nunca su dolor de una forma tan hermosa", ha añadido sobre la actriz, que ganó cuarto goyas.

En su explicación al 'vecino', Barroso ha recordado la labor de los guionistas. "Las ideas están en el aire, son de todos, hasta que llega alguien, las atrapa, y las anota en un papel. Así que todo empieza por la palabra escrita. Sin ellos no existiría ninguna película y no estaríamos aquí nosotros", ha señalado, idea que ha hilvanado con su alusión a la escritora Almudena Grandes, que ha hecho resaltar que los guiones "están en el origen de todo" y sin los guionistas, "no habría una sola película. Ninguno de nosotros estaría hoy aquí".

"Precisamente las historias que optan hoy al Goya a la mejor película tienen eso en común: hablan de la parte menos obvia de la realidad y tienen otra forma de mirarla", ha recalcado sobre la manera de escribir de Grandes "sobre el reverso de la vida, sobre la cara B, las partes menos conocidas de la realidad, o de las que menos se habla". De Mario Camus ha contado que, cuando le preguntó cómo hacía para dirigir a los actores como Paco Rabal, Alfredo Landa, Terele Pávez o Juan Diego, le respondió con humildad: "Yo no hago nada. Los directores no hacemos falta. Lo único que tenemos que hacer es ir al rodaje para asegurarnos de que los actores llegan a la hora".

Barroso también ha felicitado a Penélope Cruz, a Javier Bardem, a Alberto Iglesias y a Alberto Mielgo, todos ellos presentes en la gala, por sus nominaciones a los Óscar. "¡Enhorabuena! Sabemos lo difícil que es, compañeros, y os felicitamos de corazón", ha apuntado, para acabar: "Si el cine español tuviera una cara sería la de un maestro que es una referencia. Este compañero es José Sacristán, al que vamos a entregar el Goya de Honor".