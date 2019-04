Bebe Rexha, la estrella de la música que acaba de confesar que sufre bipolaridad

Hace unas semanas, Justin Bieber anunciaba que dejaba temporalmente los escenarios para recuperarse de la depresión que sufre. El cantante canadiense lleva desde que era prácticamente un niño dedicado en cuerpo y alma a la música y la presión que ha sufrido toda su vida le ha acabado haciendo mella a su salud mental. Por su parte, Britney Spears ingresó hace unos días en una clínica psiquiátrica para reponerse de un bache personal y ahora es otra artista la que ha decidido compartir con el público y con sus fans la enfermedad de este tipo que sufre, en su caso la bipolaridad.

Se trata de Bebe Rexha, cantante estadounidense de origen albanés, la cual se hizo mundialmente conocida en 2016 gracias al tema que interpretó junto al dj Martin Garrix llamado 'In the name love', lo que le valió para convertirse en una de las estrellas del momento. Así, con el respeto de público y crítica en el bolsillo, la joven de 29 años se ha atrevido a dar el paso y confesar que es bipolar.

Ha sido en sus redes sociales donde la artista ha abierto su corazón y ha dado a conocer la enfermedad que sufre. Con varios mensajes en Twitter, Bebe ha explicado lo que le ocurre. "Durante mucho tiempo no entendía por qué me sentía tan enferma. Por qué tenía bajones que me hacían no querer salir de mi casa o estar cerca de la gente y por qué tenía sensaciones que no me dejaban dormir, trabajar ni de crear música. Ahora sé por qué", comenzaba.

For the longest time, I didn’t understand why I felt so sick. Why I felt lows that made me not want to leave my house or be around people and why I felt highs that wouldn’t let me sleep, wouldn’t let me stop working or creating music. Now I know why. — Bebe Rexha (@BebeRexha) 15 de abril de 2019

"Soy bipolar y no me voy a avergonzar por ello nunca más (estoy llorando ahora mismo", revelaba la artista en un mensaje que ha sido compartido más de 3.000 veces y tiene 26.000 'likes'. En el siguiente mensaje, Bebe señala que el álbum que está preparando será muy especial y que espera que sus fans la acepten como es. "No quiero que lo sintáis por mi, quiero que lo aceptéis, os amo", indicaba.

I’m bipolar and I’m not ashamed anymore. That is all. (Crying my eyes out.) — Bebe Rexha (@BebeRexha) 15 de abril de 2019

This next album will be favorite album ever because I’m not holding anything back. I love you all very much. And I hope you accept me as I am. — Bebe Rexha (@BebeRexha) 15 de abril de 2019

I don’t want you to feel sorry for me. I just want you to accept me. That’s all. Love you. — Bebe Rexha (@BebeRexha) 15 de abril de 2019

De este modo, la cantante compartía lo más íntimo de su vida con la esperanza de no ser juzgada por sus fans, los cuales le han mostrado su apoyo en comentarios señalando que estarán con ella y que están orgullosos de lo que ha hecho. Incluso algunos han confesado que también tienen ese problema y que la entienden perfectamente. Toda esta aceptación ha hecho que colgara un vídeo en Instagram para agradecer estas muestras de cariño.

La cantante se convierte, una vez más, en un ejemplo para muchas personas, las cuales se sienten identificadas con lo que su problema. Y es que Bebe ya ha dado voz otras veces a problemas que afectan a los jóvenes y que les hacen sufrir. Por ejemplo, el pasado mes de enero, denunció en redes que algunos diseñadores se habían negado a vestirla para los premios Grammy por tener "una talla grande", mostrando de nuevo la tiranía de la industria de la moda con las mujeres con curvas, como es su caso.

En ese momento, se ganó el cariño del público y de muchas personas, las cuales vieron en ella un reflejo de su ser y una persona normal, no una estrella absolutamente perfecta. Para ella fue una grata sorpresa, al igual que ha sucedido ahora al confesar su bipolaridad.