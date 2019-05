Beckham pierde seis meses el carnet por usar el móvil al volante de su Bentley

La historia de malos hábitos al volante de los futbolistas es interminable. Muchos de los ases del balón se las han tenido que ver con las autoridades por conducir de una forma prohibida o superando los límites de velocidad. Y el último en ser cazado cometiendo este tipo de irregularidades ha sido un jugador ya retirado, David Beckham, al que usar el móvil al volante le ha costado perder el carnet durante seis meses y una multa de 750 libras (868 euros).

Así lo determinó este jueves el tribunal de Bromley, donde el exjugador del Real Madrid acudió a declarar tras ser pillado el pasado mes de noviembre con el móvil en sus rodillas mientras conducía. Becks transitaba por una carretera donde había bastante tráfico y la circulación era lenta cuando empezó a utilizar el móvil ocultándolo en sus piernas, pero otro conductor le vio y le sacó una foto, la cual envió a las autoridades para que tomaran nota del delito que estaba cometiendo a bordo de su Bentley, un coche que cuesta más de 100.000 euros.

Esta irregularidad conlleva la pérdida de seis puntos del carnet, que era justo los que le quedaban a Beckham, pues ya había perdido otros seis por multas anteriores. Por ello, el juez tuvo que determinar la pérdida de la licencia para conducir cualquier vehículo o motocicleta por un periodo de seis meses. Según el magistrado, el exfutbolista "todavía supone un riesgo para los demás en la carretera".

El abogado del reconvertido en empresario y modelo señaló que no debería prohibirle conducir porque él era quien llevaba a sus hijos al colegio, un argumento nada sólido para convencer a las autoridades de que no le privaran del carnet. Además, el magistrado señaló que hace dos meses Beckham se declaró culpable del delito por correo, a pesar de que ahora alegara que no se acordaba de ese hecho.

Los medios británicos señalan que no era obligatoria la presencia del excapitán del Manchester United ayer en la corte, si bien el hecho de acudir causaba una buena impresión en los magistrados y podría ayudarle a conseguir una pena más favorable, como así fue, ya que por ese delito se suele retirar el carnet más tiempo. De hecho, una prohibición de seis meses sería el mínimo que se puede poner por esas circunstancias.

Hace un tiempo David se libró de una multa por saltarse los límites de velocidad, también con su Bentley, en una zona al oeste de Londres por la que no se podían superar los 40 kilómetros por hora. Tuvo suerte porque su abogado alegó que la notificación de la multa no había llegado a tiempo a su domicilio, por lo que la sanción fue desestimada. Incluso en 1999 ya tuvo suerte porque, al conducir también demasiado rápido, señaló que era para huir de un paparazzi, algo que las autoridades creyeron. Pero ahora no ha podido librarse y tendrá que estar hasta noviembre sin ponerse al volante.