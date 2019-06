Beckham desvela el secreto y publica fotos inéditas de la boda de Sergio Ramos

La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio va dar de qué hablar durante mucho tiempo. Ahora que ya ha pasado, poco a poco vamos conociendo los secretos que con tanto celo estuvieron protegiendo. Así, ahora sabemos lo que sucedió dentro de la finca 'La Alegría' propiedad del futbolista: concierto de Europe, la pareja volando en un dragón, Pilar con un segundo vestido rojo, coches de choque, menú de tres estrellas Michelin...

Pero hay otros que nunca sabremos, puesto que, por ejemplo, han hecho firmar a los empleados un estricto contrato de confidencialidad por el que tendrán que pagar 100.000 euros si revelan algún detalle. Si bien otros no firmaron ninguna cláusula y tienen libertad de contar o mostrar lo que deseen, o eso parece.

Mira también Todo lo que han hecho los Beckham en Sevilla tras la boda de Sergio Ramos

Porque David Beckham nos ha mostrado lo que todos queríamos: el interior de la fiesta. Hasta ahora teníamos fotos de la entrada a la Catedral de Sevilla y algún vídeo de la ceremonia, pero no habíamos visto nada de la celebración en la finca. Ha sido el futbolista inglés, el invitado más VIP -y elegante- el que nos lo ha enseñado a través de Instagram.

David ha colgado varias imágenes con Sergio durante la celebración en las que están besándose y abrazándose y el capitán blanco lleva una copa de vino en la mano. "Great memories from a perfect day with friends @sergioramos @realmadrid. Grandes recuerdos de un día perfecto con amigos", ha escrito el inglés, a modo de felicitación a su ex compañero de vestuario. Así, podemos intuir la iluminación y el ambiente que había en el interior de la finca y lo bien que lo pasaron.

En este caso, además, con la venía de Ramos, pues él mismo ha comentado la foto y ha dado las gracias a su amigo por ir a su boda y le recuerda que cualquier cosa que necesite, ahí le tiene. Igualmente, Victoria Beckham ha aprovechado la foto de su marido para volver a felicitar a la pareja. Y es que, a los invitados más importantes del enlace, se les puede permitir todo. Hasta que vistan de blanco estando terminantemente prohibido.