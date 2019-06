Todo lo que han hecho los Beckham en Sevilla tras la boda de Sergio Ramos

Sin duda alguna, David y Victoria Beckham fueron la sensación de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio este fin de semana. Los invitados más VIP no dudaron en desplazarse a Sevilla para acudir al enlace y incluso se personaron en la Catedral para la ceremonia, cuando se especulaba que irían directamente a la fiesta en la finca 'La Alegría' para evitar ser vistos en público. Pero todo lo contrario, la pareja no dudó en posar ante los medios, acercarse a saludar a la gente y mostrarse de lo más cercana, sobre todo David, que además fue el hombre más elegante de la boda.

Por su parte, Victoria puso la nota discordante al saltarse el protocolo, ya no de los novios, sino de cualquier boda, pues no se puede vestir de blanco para no opacar a la novia. Pero Victoria es mucha Victoria y no dudó en ponerse un traje en ese color de su propia firma con un estampado de cadenas, el cual había lucido antes Meghan Markle cuando estaba embarazada. Además, como es de costumbre, ocultó su mirada con unas enormes gafas de sol.

Los Beckham disfrutaron, como el resto de invitados, de la mega fiesta que Sergio y Pilar prepararon en su finca, la cual duró hasta la mañana siguiente y estuvo repleta de sorpresas, como la actuación del grupo Europe, una noria, atracciones e incluso los recién casados 'volando' en dragón.

Pero si pensábamos que el matrimonio más exclusivo iba a marcharse nada más acabar la boda, estábamos muy equivocados. Porque David y Victoria han disfrutado todo el fin de semana de Sevilla, a donde se desplazaron con tres de sus cuatro hijos, Romeo, Cruz y Harper. El único que faltó fue Brooklyn, quien ya vuela en solitario y estaba de vacaciones con su novia Hana Cross. Así, la familia celebró este domingo en la ciudad andaluza del Día del Padre, que en Reino Unido se es más tarde que en España.

A todo lujo en Sevilla

Como es evidente, los Beckham disfrutaron de los mejores lujos en Sevilla, empezando por el hotel en el que se alojaron. El propio David lo desveló en una publicación de Instagram posando antes de la boda. En concreto, se trata del Hotel Palacio de Villapanés, un establecimiento ubicado en un palacio del siglo XVII que, evidentemente, es de cinco estrellas y de los mejores de Sevilla.

Lo que más destaca del hotel es su arquitectura y sus patios, que fue donde precisamente se fotografiaron David y Victoria. También cuenta con un exquisito restaurante llamado 'Los Rincones del Marqués' y un completo spa. Y lo mejor es que está en el centro de Sevilla. En el Palacio de Villapanés es posible alojarse a partir de 200 euros la noche en una habitación doble simple. El precio de la 'suite' asciende a los cerca de 700 euros.

El domingo, una vez habían descansado de la gran fiesta, la familia al completo -sin Brooklyn, repetimos- salió a celebrar el Día del Padre. Ante el calor que hacía en Sevilla, todos optaron por looks muy veraniegos, aunque con un toque 'guiri'. Porque Romeo se puso unas chanclas con calcetines blancos, un estilismo que no puede ser más 'guiri', aunque es cierto que ahora es también tendencia. Por su parte, Victoria y Harper optaron por frescos vestidos. En el caso de la diseñadora, llevaba uno de rayas azules de estilo camisero de su propia firma y sus inseparables zapatos de tacón, esta vez en blanco y más bajos que de costumbre. La pequeña llevaba vestido naranja de tirantes y unas sandalias.

El futbolista eligió un 'total look denim' con vaqueros y camisa vaquera con unas zapatillas blancas, mientras que sus hijos llevaban camisetas y pantalones cortos. Así salieron del hotel donde numerosos fans aguardaban para conseguir un autógrafo de Beckham, aunque sus no pudo pararse a firmar porque les esperaba un coche el cual les conduciría a comer a uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

La familia comió en 'Mariatrifulca', un histórico de Sevilla a orillas del Guadalquivir que combina la gastronomía típica del sur con toques de vanguardia. Su especialidad es el pescado, ya que es su tradición es marinera, y eso fue lo que degustaron los Beckham, como mostró David en Instagram.

Fue durante la comida cuando David recibió los regalos de sus hijos, entre los que destacan una bonita maceta, tarjetas o perfume. A juzgar por las imágenes que el futbolista ha dejado en Instagram, lo pasaron muy bien en este establecimiento, donde se retrataron con abanicos al más puro estilo andaluz.

De esta forma, la familia puso el broche de oro a su paso por nuestro país, donde no pisaban al completo desde que David dejó el Real Madrid. El futbolista mostró el cariño que guarda de esos años con las numerosas muestras de aprecio que dedicó a los fans y al público que estaba deseoso por verle. Incluso Victoria se mostró más contenta que de costumbre, pues cuando vivía en Madrid no solía regalar ni una sonrisa. Precisamente, mientras ella estaba en la boda, sus excompañeras de las Spice Girls daban su concierto en Londres dentro de la gira de reencuentro en la que la diseñadora no quiso participar.