¿Vuelve Belén Esteban a 'GH'? La posibilidad que empieza a tomar fuerza

La nueva edición de 'GH VIP' ya se ha revelado como el gran estreno de la temporada. Los habitantes de la casa de Guadalix están creando ya tramas que tienen enganchados a los espectadores y que permiten a Telecinco seguir líder de audiencia. Por ello, no piensan renunciar a un formato que les está dando tantos éxitos y ya preparan la próxima edición del 'GH Dúo'. ¿Y adivinen quién puede ser su gran estrella?

Este lunes, durante el programa 'Sálvame', Ylenia Padilla acudió a dar una entrevista para analizar lo que está pasando en el 'reality' y, aprovechando la coyuntura y que su amiga Belén Esteban era una de las colaboradoras de la tarde, Jorge Javier Vázquez, que nunca da puntada sin hilo, les preguntó a las dos si participarían en 'GH Dúo' juntas.

"Yo con Ylenia, hasta la muerte. Incluso la liaría más que en la edición que gané", aseguró la de San Blas. Jorge hizo la misma pregunta a Ylenia que dijo, "yo iría de cabeza", por lo que el presentador empezó con esa sonrisilla traviesa que puso cuando le hizo la misma pregunta hace unos meses a Mila Ximénez, quien ahora está concursando en el 'VIP'.

Jorge le dijo a Belén que por su respuesta ya iba a empezarse a especular con su nombre, a lo que dijo que ya lo sabía y que no le importaba, pero que con Ylenia iría donde fuese. Por lo tanto, ¿quién dice que no las veremos el año que viene de nuevo en Guadalix? Aunque la Esteban dijo cuando ganó el 'VIP' que nunca volvería y que solo lo hizo para donar el dinero del premio por una promesa, esta es la primera vez que no se ha negado y, además, en público.

No obstante, puede quedarse todo en una broma, por supuesto. Pero que ella misma haya dado ese paso ya da pie a que la productora empiece a negociar con ella. Y es que bien saben que si Belén volviese a la casa sería algo similar a la participación de Isabel Pantoja en 'Supervivientes', por lo que harán todo lo posible para que pueda llevarse a cabo.