Belén Esteban a Jorge Javier: "Eres elitista, clasista, soberbio, egocéntrico"

Terelu Campos ha sido la protagonista de la última entrega de ‘Sábado Deluxe’. Sus excompañeros de ‘Sálvame’ hablaban esta semana sin tapujos sobre la presentadora, que, a pesar de los intentos, no ha querido pronunciarse. Antonio Caparrós, Antonio David Flores, Antonio Montero y Kiko Matamoros se sometían este sábado al polígrafo para contar la verdad sobre la hija mayor de María Teresa Campos. "¿Es elitista, clasista, soberbia, egocéntrica, diva... tal como apuntan algunos colaboradores?", cuestionaba Jorge Javier Vázquez.

Conchita sacaba a la luz algunas verdades como la que dejaba en evidencia a Antonio Caparrós. A pesar de haberlo negado, el polígrafo determinaba que el colaborador guarda rencor a Terelu no le echase un cable en un ‘reality’ que ella presentó en Antena 3. Uno de los más críticos con Terelu era Kiko Matamoros, que calificaba a la presentadora como "elitista, clasista, soberbia, egocéntrica y un callo como profesional". Estas críticas también han sido subrayadas por otros colabores como Laura Fa o el propio Caparrós.

A media entrevista, Antonio Montero sacaba también el nombre de Belén Esteban, de quien aseguraba que había recibido una llamada para hacerle una entrevista tras su separación de Jesulín de Ubrique. Esta afirmación no gustaba nada a la de Paracuellos del Jarama y no tardaba ni un minuto en coger el teléfono para hacer una aclaración: "Es mentira". Belén explicaba que no fuella sino la vidente Cristina Blanco la que había realizado esa llamada telefónica y atacaba al periodista: "Que tenga personalidad".

Tras esta aclaración, Jorge Javier preguntaba a Belén cuál sería su opinión sobre él mismo. La colaboradora lo tenía claro: "Eres elitista, clasista, soberbio, egocéntrico... Yo diría que eres todo menos pelota". Este comentario arrancaba las risas del presentador y de los colaboradores, que debatían sobre su papel actual. Kiko Matamoros acusaba a algunos de sus compañeros de ser “unos palmeros” de Belén Esteban. Además, daba nombres: "Rosa Benito, Raquel Bollo, Karmele, María Patiño".

Tras esta pausa, continuaba la conversación sobre Terelu. Matamoros mentía al polígrafo y dejaba ver que, según él, a la presentadora “le gusta ser el centro de la polémica, aunque luego se haga la ofendida”. Además, sorprendía con una confesión: "Terelu es un juguete roto". También Antonio Montero afirmaba que "la colaboradora estará muy dolida el día que deje de hablarse de ella". Otro de los colaboradores que cargaba contra Terelu era Alonso Caparrós, que aseguraba que "es una persona que me cae mal".