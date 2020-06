El plató de ‘Sábado Deluxe’ se vestía de gala para recibir a Belén Esteban. Tras 102 días de "riguroso aislamiento", la colaboradora volvía a pisar las instalaciones de Mediaset. Con la sintonía de la película ‘Volver’ de fondo, Belén se mostraba "muy emocionada" por volver a trabajar y por ver de nuevo a sus compañeros. Incluso se paraba a saludar a la chica que limpia las instalaciones. "Viene más delgada de lo que se fue", comentaba Jorge Javier Vázquez al verla entrar.

La invitada aseguraba que "no es lo mismo" vivir el programa desde en plató y no desde casa, como venía haciéndolo desde hace tres meses. Belén afirmaba que volvía con muchas ganas, incluso pedía participar "en la cocina de los viernes", en referencia al programa ‘La última cena’, donde los colaboradores de ‘Sálvame’ se retan en la cocina. Nada más empezar la entrevista, el presentador le preguntaba por Pablo Alborán, amigo de la colaboradora. "Ha hecho lo que tenia que hacer. A Pablo le quiero mucho", respondía. Además, le decía a Jorge Javier que "Pablo te tiene mucho cariño".

Pero no todo eran buenas palabras. Belén no tardaba mucho tiempo en reprender la actitud de algunos de sus compañeros: "He visto a Kiko Matamoros muy subidito. No creo que se moleste, pero he visto actitudes que no me han gustado". Según confesaba, desde casa había visto "las cosas de otra manera" y recriminaba a su compañero porque "se ha visto mucho machito de corral. Se ha visto como muy superior a todo el mundo". "A Kiko no le reprocho nada, lo digo como espectadora", aseguraba. E iba más alla: "A mí muchas veces me ha dejado tirada por el suelo. Es verdad que puede ser más culto que yo, pero tampoco soy una inculta".

Belén también criticaba algunas actitudes de Jorge Javier: "A veces te has pasado conmigo. No que te hayas sentido por encima de mí, pero muchas veces te has cachondeado de mí". La madrileña aseguraba que no le habían sentado bien algunos comentarios durante su sección de cocina en el programa, que la hacía desde casa. "No entiendo que te cabreara mucho lo de la cocina", respondía el presentador. Visiblemente disgustada, contaba que "lo he pasado mal, ha habido momentos que no me habéis gustado nada".

Los 102 días de confinamiento ha supuesto un tiempo de reflexión para Belén. "Me ha dado para valorar mi vida, para saber dónde estoy", contaba. Tras aclarar que su intervención en el programa la hacía de manera gratuita, la colaboradora de ‘Sálvame’ confesaba que le encantaría ampliar la familia: "Ojalá. Dios quiera. A mí me encantaría y a el también". Feliz por volver a estar en casa con su marido, también aprovechaba la oportunidad para criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. "Yo no voy a ir en contra de Pedro Sánchez, pero para mí no han estado a la altura. Me siento avergonzada de todos los políticos de este país", comentaba.