Osborne confiesa que Iglesias se negó a ir a su programa tras el no de Sánchez

¿Por qué no fue Pablo Iglesias al programa de Bertín Osborne? El presentador que también está al frente de un programa en Canal Sur, 'El show de Bertín' lo desveló esta semana al asegurar que el líder de Unidas Podemos primero dijo que sí a la petición de 'Mi casa es la tuya' "al igual que el resto de candidatos que se presentaban a la elecciones por Ciudadanos, Vox y Partido Popular". Pero Pedro Sánchez respondió que no podía acudir en esa ocasión de nuevo al programa como ya lo había hecho en otra ocasión y "en diez o doce días nos llamó Iglesias para decir que tampoco podía".

Osborne lamentó la negativa porque "como profesional del medio me hubiera encantado hablar con el y tener una conversación porque nos hubiéramos entendido en muchas cosas". Cuando le mandaron desde el programa que emite cada viernes Telecinco la invitación "le dijimos que me gustaría hacer el programa en otro sitio que no fuera mi casa", va relatando Osborne.

En @elshowdebertin @BertinOsborne confiesa que ha intentado entrevistar a @PabloIglesias y que se echó atrás tras la negativa de @sanchezcastejon cuando había dado el ok #Television pic.twitter.com/iiGqPGkMGy — MASPITV (@TVMASPI) October 22, 2020

Le llegan a plantear que la entrevista fuera en su nueva casa en Galapagar y Osborne quiere entonces explicar que "se ha comprado una casa muy buena pero me gustaría que hubiera sido aún mejor para que entienda que en la vida lo bueno es prosperar y conseguir objetivos cada vez mejores, vivir mejor".

Pero no se para ahí el presentador, al recordar que "a la sociedad en este país y en todos hay que igualarla por arriba, no por abajo, ojalá fueran todos ricos, no todos pobres".

Continúa Osborne reflexionando que "a Iglesias le viene bien tener esa casa para que entienda que personas decentes pueden tener casas buenas ganadas por suerte, estudios, esfuerzo o trabajo. La inmensa mayoría con casas buenas no son ladrones sino gente como el,que ha prosperado en la vida"..