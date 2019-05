Bertín Osborne carga contra Guardiola y los lazos amarillos en 'El Hormiguero'

Bertín Osborne fue el invitado del martes 22 de mayo en ‘El Hormiguero’ dejando declaraciones para todos los gustos sobre política y actualidad. El presentador y artista no dudó en entrar en la polémica de las críticas de Unidas Podemos a las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública llamando a los críticos “mamarrachos” y añadiendo que “ya quisiéramos tener diez Amancios Ortega en este país, que no habría paro”.

Con la sesión constitutiva de la legislatura XIII de la historia de España recién comenzada, Bertín también dio su opinión política, centrándose sobre todo en las partidos independentistas, cayéndole de paso un recado al técnico del Manchester City, Pep Guardiola.

“Tiene narices que a Pep Guardiola le obligaron a quitarse el lazo amarillo en el banquillo en Inglaterra y aquí los tenemos en el Congreso. En el extranjero nos dicen las cosas cómo hay que hacerlas. Nos hemos vuelto locos todos. No es cuestión de ley, es de educación, vas a un sitio donde representas al pueblo español, te guste o no te guste. Me parece alucinante”, explicó.

Asimismo, el presentador hizo un análisis de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, tres políticos a los que tuvo el gusto de entrevistar en su programa en las semanas anteriores a las elecciones generales.

“Ninguno se parece en nada al otro. Pablo Casado me pareció brillante, Albert Rivera me dio la impresión de que es el que más experiencia tiene, y Santi es lo que ves. Creo que se llevan bien. Quería hacer a los cinco a la vez, supongo que la gente querría verlo, aunque no estén de acuerdo en nada, tomando algo y brindando por el futuro del país”, afirmó.