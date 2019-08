Todos de blanco y azul: los Reyes y sus hijas, más conjuntados que nunca

Pensábamos que con la recepción a las autoridades baleares en el Palacio de la Almudaina de anoche, los Reyes de España daban por concluida su agenda en Mallorca y abandonarían este jueves la isla para emprender sus vacaciones privadas. Pero quedaba una visita pendiente antes de la despedida, que es la que han hecho esta mañana a la Casa Museo Son Marroig, situada en la Sierra de Tramuntana y considerada Bien de Interés Cultural.

Los soberanos, acompañados de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han llegado antes de que empezara a hacer calor, sobre las 10 de la mañana, a la antigua propiedad del archiduque Luis Salvador de Austria. Han seguido con mucha atención las explicaciones de sus guías, la familia propietaria actual, y no se han dejado un rincón sin ver, dejando preciosas imágenes con el mar Mediterráneo de fondo.

Y para una visita tan especial, los Reyes han ido vestidos de forma conjuntada con sus hijas, vistiendo los cuatro de colores blanco y azul, exclusivamente. Además, hacían 'match' de dos en dos, Felipe con Leonor y Letizia con Sofía. El Rey vestía una camisa azul con delicados detalles en blanco y un pantalón de ese color, mientras que la heredera llevaba un vestido de color azul en 'tie dye', uno de los estampados tendencia este verano.

Por su parte, Letizia he lucido un vestido en color blanco roto muy similar al que lució el primer día en Mallorca, pues es de estilo camisero, con falda evasé y anundado a la cintura. Por su parte, Sofía llevaba un vestido blanco parecido al de su hermana pero con detalles en las mangas. Además, las tres lucían las típicas sandalias de esparto.

La Reina le dio su particular toque al look con un bolso tipo saco también en blanco y azul, cerrando así el círculo de color que ha llevado toda la familia al completo, algo que hasta ahora nunca habíamos visto. Así, los soberanos terminan su estancia en Palma con otra nueva salida familiar, en lo que han sido unas vacaciones inusuales, ya que no han parado de hacer planes de ocio en la isla, acompañados siempre de la Reina Sofía, que este jueves se ha quedado en Marivent. Si no hay ningún imprevisto, no volveremos a verles hasta septiembre, cuando retomen su agenda, aunque la situación política tendrá a Don Felipe muy pendiente de lo que ocurre en España.