Dragones voladores, una noria, Europe... ¿Superará alguien la boda de Ramos?

Si usted cree que su boda fue una fiesta épica, seguramente se equivoca. Porque la 'Boda Unicornios' que Sergio Ramos y Pilar Rubio celebraron el sábado en Sevilla el enlace más espectacular que se recuerda en nuestro país, al nivel de los grandes jeques árabes que se dejan millones en contratar todos los lujos para sus bodas. La pareja no escatimó en gasto alguno -¿o lo hizo Amazon?- para que su gran día fuera colosal. Así, este lunes de 'resaca' nos surge la siguiente duda: ¿podrá alguien superarlo?

Desde luego, no lo tiene fácil. Porque Ramos y Rubio organizaron una fiesta digna de un gran festival de música. De hecho, Coachella giraba alrededor del evento, con una noria gigante, atracciones, fuegos artificiales, cabañas y toda una suerte de detalles de lo más festivaleros, empezando por la fastuosa iluminación en tonos violáceos.

Pero, ¿qué decir de las actuaciones? Aunque todos esperábamos a AC/DC, Sergio ya avanzó en el encuentro con los medios que hicieron los novios antes de la fiesta que el gran grupo invitado no sería éste. Pero el que finalmente acudió no se quedó atrás: Europe. Una de las bandas de rock más míticas de la historia tocó en la boda para hacer feliz a la novia, pues bien sabido es que Pilar es fanática de este tipo de música. Y para dar comienzo al concierto, nada mejor que los novios 'volando' encima de un dragón al son de los acordes del famoso 'The final countdown'.

Sí, Pilar Rubio y Sergio Ramos 'volaron' literalmente en su boda, montados en un dragón colgado de la gran grúa que se vislumbraba desde hace días desde la lejanía en la finca 'La Alegría' del futbolista. Para entonces, la novia ya se había cambiado su tan comentado vestido de estilo 'gipsy' por un espectacular mono rojo con capa. Fue cuando sonó el tema 'Carrie' cuando los recién casados se subieron al escenario a darlo todo con la banda.

Como ya adelantamos, hubo menú 3 estrellas Michelin firmado por el chef malagueño Dani Garcia compuesto por bogavante, espaguetis con trufa, rape y unas peculiares hamburguesas por el icono que llevaban incrustado en el pan. En el postre, el unicornio volvió a entrar en escena, pues era este animal el que contenía el dulce. En cuanto al vino, de la casa Emilio Moro.

La fiesta duró hasta bien entrada la mañana, pasadas las 9.00, que fue cuando los novios se retiraron por fin a descansar. Si bien el domingo, los invitados que quisieran podían seguir la fiesta en una capea preparada en una de las fincas de Ramos, otro detalles que demuestra que esta boda no era normal, pues ahora los más adinerados hacen que sus enlaces duren varios días.

Muchos invitados, cuando recuperaron sus móviles, colgaron imágenes en las redes sociales y comentaban lo insuperable que había sido la boda. Y es totalmente real. Este enlace ha traspasado cualquier cosa que pudiéramos imaginar y deja el pabellón muy muy elevado para el siguiente que se anime a pasar por la vicaría dentro del panorama 'celebrity'. ¿Habrá creado tendencia el capitán del Real Madrid o solo ha sido una más de sus excentricidades?