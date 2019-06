Lo que se sabe de la boda de Ramos y Pilar Rubio: colores prohibidos y sin menores

Quedan días para uno de los enlaces más esperados de un año repleto de bodas importantes. El 15 de junio, Sergio Ramos y Pilar Rubio se darán el sí quiero en la Catedral de Sevilla, ante unos 400 invitados. Un evento que reunirá a personalidades del deporte, la música, la televisión y el ámbito empresarial, los cuales disfrutarán de la gran fiesta que la pareja está preparando. Eso sí, tendrán que acatar ciertas medidas, según los detalles que han trascendido a los medios.

Porque si Sergio y Pilar han tardado tanto en casarse es para hacer la boda de sus sueños, y para ello han determinado una serie de 'reglas' a sus invitados. Lo primero y más importante: prohibido usar el teléfono móvil. No quieren que se filtre ni lo más mínimo de su día más especial, por lo que los invitados no podrán llevar ni móviles ni cámaras de fotos que puedan captar cualquier cosa susceptible de acabar en los medios.

Aunque es previsible que haya imágenes de prensa de la ceremonia, al celebrarse en la Catedral de Sevilla, en pleno centro de la ciudad, no será así de la fiesta, que se celebrará en la finca propiedad del futbolista llamada La Alegría SR4, situada en la localidad de Bollullos de la Mitación. A este lugar no podrá acceder nadie con su móvil.

Pero aún hay más prohibiciones, las cuales ha podido confirmar este medio. En concreto, para las invitadas hay una lista de colores que no podrán utilizar ese día en sus vestidos, suponemos que para no eclipsar a la novia o porque no son del agrado de la pareja. Estos son, por supuesto el blanco, el naranja, el rosa, el rojo o el verde. Esto reduce bastante las opciones para las mujeres que acudan al enlace, que tendrán que refugiarse en el amarillo, violeta, azul o negro.

Además, también está prohibido que acudan menores de 18 años. Solo los tres hijos de la pareja -Sergio Junior, Marco y Alejandro, que serán los pajes- tendrán el privilegio de asistir a la boda de sus padres, como es normal. Se entiende que esto se hará extensible al resto de niños que tengan cada uno en su familia más cercana, como sus sobrinos, pero el resto no pueden acudir. Por lo tanto, las parejas invitadas tendrán que dejar sí o sí a sus hijos en casa.

Actuación de altura

En cuanto a la celebración, está claro que será por todo lo alto, y una de las cosas con las que más se especula es con la actuación -o actuaciones- que habrá en esa fiesta en la finca de Ramos. Y es que, aunque ellos no lo han confirmado, teniendo en cuenta la pasión de Pilar por el rock, lo más probable es que actúen en la boda grupos de la talla de Aerosmith o AC/DC, que son sus favoritos y los más famosos del mundo.

Por otra parte, siendo el capitán del Real Madrid un gran amante del flamenco, es muy probable que también haya actuaciones de este género, aunque en este caso no se han filtrado nombres. El que a buen seguro no podrá cantar en la boda es Alejandro Sanz, íntimo de la pareja que además está invitado al enlace. Ese día tiene concierto en Madrid, en el Wanda Metropolitano, por lo que tendrá que perderse la boda de sus amigos.

Así, se espera una fiesta espectacular de la que seguro que conocemos detalles una vez haya pasado. Igualmente, será entonces cuando sepamos cómo es el vestido de la novia, la gran incógnita y lo más esperado. En este caso, Pilar ha avanzado que será muy diferente a lo habitual, pero dentro de lo clásico. Por lo tanto, la colaboradora de 'El Hormiguero' y empresaria está preparada para sorprendernos a todos en el día más importante de su vida, para el que ya contamos las horas.