Borja carga contra Xiaona en 'Maestros de la costura': "Es una mosquita muerta"

Los aprendices de 'Maestros de la costura' se enfrentaban este lunes a un nuevo reto: confeccionar un look hip hop de dos piezas. En la primera prueba del programa, Raquel Sánchez Silva daba la bienvenida a Eduardo Navarrete, finalista de la primera edición, que acudía para contar su experiencia en la moda y aconsejar a los concursantes. También la música tenía presencia en la prueba. La artista Lola Índigo, calificada como "la reina del ‘street wear" por la presentadora, visitaba el taller para aportar su punto de vista sobre la ropa hip hop en el escenario.

El reto no paraba en la confección de las prendas. Los aprendices, además, debían vestir a sus compañeros. Precisamente, esta condición sería el desencadenante de un acalorado enfrentamiento. Borja y Xiaona no llevaban bien trabajar juntos y se enzarzaban en una discusión. La china no se mostraba demasiado contenta con el look hecho por su compañero. "Cada uno se expresa libremente aquí", reivindicaba Xiaona ante las cámaras. La concursante confesaba tener manías: "No me gusta que la gente se siente en mi cama sin pedirme permiso. ¿Sabes? Este tipo de cosas".

Ante la insistencia de Borja para probar la prenda en Xiaona, esta se quejaba de la creación de Borja. "Es muy poca ropa para mí", comentaba. Por su parte, su compañero le pedía mayor colaboración y se quejaba de su actitud: "Eres la persona más egoísta que he visto en la faz de la tierra. Le falta empatía". Xiaona no podía evitar llorar, lo que provocaba las críticas de algunos de sus compañeros. "Ella debería ayudarle y no montar un drama", afirmaba La Brava. "Necesito las lágrimas para expresar mis emociones", contestaba la concursante.

"No estamos haciendo sastrería a medida", se quejaba Xiaona, que reivindicaba que Borja le estaba quitando mucho tiempo en la prueba de vestuario. Ya más calmada, la china intentaba canalizar su emoción y se concentraba en la prueba. A la vista de los resultados, en la valoración de Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile, Xiaona se mostraba más receptiva: "Mis compañeros dicen que estoy guapísima, así que yo lo acepto". Pero el enfrentamiento continuaba. Borja no podía contenerse y cargaba contra su compañera: "Es una mosquita muerta". El aspirante se dirigía a Xiaona y explotaba: "Que no ponga como excusa el choque cultural y que se ponga a trabajar".