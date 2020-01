Bradley Cooper cumple 45 años soltero y a la búsqueda de nuevos retos en el cine

El 2019 ha sido un año tanto de buenas y malas noticias para Bradley Cooper, que este domingo cumple 45 años ya separado de Irina Shayk y con la vista puesta en los futuros retos en el cine que puedan dar continuidad al éxito que logró con "A Star is Born" (Ha nacido una estrella). El año ambivalente de Cooper (Filadelfia, EEUU, 1975) alcanzó su cumbre con su apabullante participación en los Óscar de la mano de Lady Gaga, con quien interpretó en directo "Shallow" en uno de los grandes momentos de 2019 en Hollywood.

Su debut como director en "A Star is Born" fue muy aplaudido, pero no tuvo excesiva suerte en los premios: de las ocho nominaciones que obtuvo la película en los Óscar solo se llevó la estatuilla a la mejor canción ("Shallow"). Lamentablemente, Cooper conoce bien el papel de derrotado en los premios de la Academia de Hollywood: ha recibido siete candidaturas a lo largo de su carrera pero nunca ha podido ganar el Óscar.

La extraordinaria química entre Bradley Cooper y Lady Gaga en "A Star is Born" fue un regalo perfecto para los mentideros de la prensa del corazón cuando se supo en julio que el actor y su pareja Irina Shayk se habían separado. Cooper y Shayk, que tienen una hija en común, pusieron así punto y final a una relación que duró cuatro años.

Pese a los incontables rumores, la separación no tuvo que ver con un presunto romance entre Cooper y Lady Gaga fuera de las cámaras de "A Star is Born". En otro sentido, y aunque no sea tan famosa como su faceta de actor, Cooper ha encadenado en los últimos tiempos bastante éxito como productor.

Un negocio rentable

Se involucró al máximo en "A Star is Born" y el proyecto le devolvió el esfuerzo con creces: con un presupuesto de 36 millones de dólares, la cinta recaudó 435 millones en todo el mundo.

Y aunque no es un dato muy conocido, Cooper es también uno de los productores de "Joker" (2019), mastodóntico fenómeno en la gran pantalla y que con 1.063 millones de dólares de recaudación global es la película para adultos más taquillera de la historia.

En 2019 no tuvo ningún proyecto en marcha como actor o director, más allá de haber prestado su voz como Rocket en "Avengers: Endgame", pero en el horizonte ya se vislumbran algunas ideas de por dónde podría seguir su carrera.

Por ejemplo, uno de los filmes en los que parece confirmada su participación es "Nightmare Alley", donde se pondrá a las órdenes del mexicano Guillermo del Toro y al frente de un reparto en el que figuran Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara y Willem Dafoe. Y como director, Cooper tiene planes, todavía en una fase muy inicial de su desarrollo, para una película biográfica sobre el genio de la música Leonard Bernstein.