Bronca de Jordi González a Kiko Jiménez en GH: "La estrellitis me parece fatal".

El debate de GH VIP suele desatar las pasiones y también las discusiones de los participantes, colaboradores y familiares de las celebridades aisladas en el concurso. Sin embargo, este domingo tenía lugar un hecho muy poco común. Jordi González, presentador del programa, era el protagonista de una gran bronca en directo, mostrando un enfado no visto hasta ahora en el 'reality'.

El exconcursante Kiko Jiménez ha sido la persona que ha causado este gran enfado. "¿Quién te ha dado vela en este entierro?", estallaba Jordi. La bronca del presentador se producía por la intervención de Kiko en un tema que "no tiene nada que ver" con él, como ha asegurado. Lejos de la calmada apariencia que suele lucir en sus intervenciones, sus palabras han sido rotundas:"Entiendo la ‘estrellitis’, pero esta ‘estrellitis’ enfermiza me parece fatal". Kiko ha mostrado desacuerdo y afirmaba no entender este disgusto. “No me ha molestado, me ha cabreado”, dejaba claro Jordi.

"Yo estoy para dar mi opinión", ha sido la respuesta del ex habitante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, el presentador le ha vuelto a repetir que el tema sobre el que estaban hablando concernía solo a Antonio David Flores y a Alba Carrillo. "Tú no estás ahí. ¿Por qué coño quieres entrar?", insistía con efusividad y con un gesto de disgusto, desatando los aplausos del público.

Así, la tensión que hace una semana reinaba en GH VIP parece que se ha traslado al exterior. "¿Tú no notas la tensión hoy en plató?", ironizaba unos momentos más tarde la colaboradora del programa Cristina Tárrega, dirigiéndose al presentador, que asentía y tanteaba la opinión del resto de tertulianos. "Estás intenso", comentaba por su parte Miguel Frigenti, que puntualizaba que era "para bien", una respuesta que sacaba una sonrisa a Jordi.