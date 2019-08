Camila Cabello estalla por las críticas sobre su físico: "Mi celulitis es normal"

Camila Cabello ha dicho basta. La cantante estadounidense de origen cubano, que es ahora mismo una de las mayores estrellas de la música internacional, vive uno de sus mejores momentos. En el plano artístico triunfa con la canción 'Señorita', un dueto con otro de los cantantes del momento, Shawn Mendes, quien además es su pareja.

La relación se dio a conocer hace unos días cuando ambos se mostraron sin tapujos en sus vacaciones en una playa paradisíaca, donde dieron rienda suelta a la pasión en el agua sin importarles que les fotografiaran. En dicha jornada en la playa, Camila lucía un escueto bañador blanco que acaparó todas las miradas, si bien algunos aprovecharon la ocasión para meterse con su físico.

Es lo que se ha dado en llamar 'body shaming', avergonzar a alguien por su cuerpo, una práctica que se ceba además con las mujeres. Por ello, la joven de 24 años no ha querido quedarse callada, consciente de la influencia que ejerce sobre multitud de chicas en todo el mundo. Ha sido a través de unos 'stories' de Instagram cómo Camila ha dicho "basta".

"Mi celulitis es normal", se defendía la cantante ante las despiadadas críticas, una frase totalmente cierta, pues la mayoría de mujeres tienen celulitis. En un primer momento, la joven confiesa que sintió "una inseguridad brutal al imaginar el aspecto que tendría en esas fotos. ¡Oh, no, mi celulitis! ¡No metí tripa! Pero luego me di cuenta de la realidad… Por supuesto que hay fotografías en las que salgo mal porque mi cuerpo no está hecho de piedra. De hecho, no es todo músculo".

A continuación, Camila señala que se ha decidido a escribir esto "para chicas como mi hermana pequeña, que está creciendo en una sociedad digital. Ellas ven constantemente imágenes retocadas y editadas y piensan que son reales. Todo el mundo se ha acostumbrado a ver cuerpos perfectos, pieles perfectas y piensan que es como hay que ser. Pues no lo es. Es todo falso. ¡Y lo falso se está convirtiendo en la nueva realidad!". Por ello, recuerda que tener celulitis "es normal, la grasa es bella chicas. Yo no pienso creerme todas esas porquerías que tratan de vendernos. Ya no. Y espero que vosotras tampoco".

Unas palabras que han causado impacto por la contundencia con la que la cantante habla, algo fundamental en plena era digital, cuando las relaciones sociales se dan por estos canales, que se han convertido en lugares donde se ejerce una gran presión sobre el físico. De ahí la importancia de que mujeres con esta repercusión aboguen por la normalidad, algo que no solo ha hecho Camila Cabello, sino otras artistas muy famosas que abogan por evitar todos estos comentarios que, además de hirientes, son muy machistas.