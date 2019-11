Ya es oficial: este año no veremos desfilar a los 'ángeles' de Victoria's Secret

Lo intuíamos todos por lo sucedido en el último año, pero ahora ya tenemos la confirmación oficial. Victoria's Secret no celebrará su desfile anual este 2019. El evento, que había llegado a ser uno de los más seguidos del mundo y ante el que existía una gran expectación, ha ido cayendo en desgracia en los últimos años, hasta registrar en 2018 a su audiencia más baja de la historia, con 3,3 millones de espectadores, cuando años antes llegó a tener hasta 10 millones.

Por ello, el grupo dueño de la marca de lencería, L Brands, ha decidido que este año no merece la pena llevar a cabo la gran inversión que requiere este evento para no lograr el retorno esperado. Así, director financiero y vicepresidente de la compañía, Stuart B. Burgdoerfer, ha confirmado que no habrá desfile en un encuentro con analistas del grupo este pasado jueves.

"El show fue una parte muy importante de la construcción de la marca y del negocio y fue un aspecto importante que logro notable retorno de marketing", señaló el directivo, para añadir que ahora están descubriendo cómo avanzar "en el posicionamiento de la marca y comunicarlo mejor a los clientes". Porque el espectacular desfile, protagonizado por algunas de las mejores modelos del mundo, como en su día fueron Naomi Campbell, Miranda Kerr, Adriana Lima, Gisele Bündchen, Heidi Klum o Alessandra Ambrosio, ha sido muy denostado en los últimos tiempos.

El nuevo movimiento feminista ha cargado muchísimo contra la marca y su show, criticando su apuesta por cuerpos perfectos que casi nadie puede y dando una idea de la mujer como objeto para el mero disfrute del hombre. Así, este desfile en el que han actuado los mejores artistas y se ha celebrado en las principales capitales del mundo, ha caído definitivamente en desgracia, hasta el punto de que por el momento, está totalmente cancelado.

Han sido más de 20 años de los famosos 'ángeles', como así llamaba la marca a su troupé de modelos espectaculares. El desfile era el firmamento para la mayoría de ellas y lograr entrar en el selecto grupo era la guinda de sus carreras, algo que les habría las puertas de suculentos contratos con otras marcas. Pero ahora, para muchos es un símbolo del machismo y de una época pasada.

La idea que ha vendido Victoria's Secret de una mujer perfecta ha alejado a muchas clientas de ella, pues no se sienten identificadas con este concepto y buscan marcas para mujeres reales. Por ello, en este último año ha trabajado para incluir modelos que representen a otros tipos de mujer. Ha contratado a modelos 'curvy' -de verdad, no a la impresionante Barbara Palvin que desde luego 'curvy' no es pesando 55 kilos-, a una transgénero o a Winnie Harlow, la modelo con vitíligo.

Así, intenta reflotar no solo su imagen; también sus números. Este distanciamiento del público provocó que en el tercer trimestre fiscal de de 2018 -últimos datos facilitados-, L Brands entrara en pérdidas con unos números rojos de 42,7 millones de dólares (37,3 millones de euros) por un aumento de costes, pues aunque la facturación creció un 6% en ese tiempo, hasta unas ventas de más de 2.400 millones. Los ingresos procedentes de su marca emblema, Victoria's Secret, bajaron un 0,6% en el tercer trimestre, siguiendo así la tendencia comenzada un año antes cuando se redujeron un 8% en total.

Esta cancelación parece, de momento, temporal. Stuart B. Burgdoerfer aseguró que "habrá más por venir", que es algo que se está evaluando, pero que ahora mismo la mejor opción es dejarlo en 'stand by' y dejar que el ruido cese. Esto choca con otras firmas de lencería, como Intimissimi o Etam, que siguen celebrando sus desfiles anuales sin que nadie carga en su contra.