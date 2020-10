'El Hormiguero' comenzaba la semana con una invitada internacional. Carla Bruni conectaba en directo desde París con Pablo Motos para presentar su nuevo álbum homónimo, que verá la luz el próximo 9 de octubre. La exmodelo, cantautora y actriz lamentaba no poder estar en plató, pero agradecía la invitación del personal. "Qué pena que no puedas estar aquí", respondía el presentador. Con su estudio de grabación de fondo, Bruni mostraba su lado más musical ante este nuevo proyecto profesional.

Era inevitable comentar la situación de la pandemia del coronavirus en Francia, país donde reside la cantante junto a su marido, el expresidente francés Nicolas Sarkozy. "Estamos en estado de alerta máxima en París. Tenemos que cerrar los bares, limitar las reuniones al máximo… Pero soy optimista, creo que pronto van a encontrar un remedio contra esta enfermedad y volveremos a vivir con normalidad", aseguraba Bruni. Siete años después de su último álbum, la italiana aseguraba estar muy contenta por presentar este nuevo trabajo. "Es un álbum muy cercano. Soy yo la que escribe las letras, por eso se llama como yo", comentaba entre risas.

Sobre sus gustos gastronómicos, Bruni explicaba que su plato favorito son los espaguetis. Otra curiosidad que revelaba la italiana está relacionada con el psicoanálisis, una terapia que lleva practicando catorce años. "No está hecho para conocerse a sí mismo, no únicamente. No soy depresiva, pero sí ansiosa. Estos tratamientos te apaciguan. La terapia puede servir para mil cosas. Desde que Freud inventó el psicoanálisis se ha extendido a todas partes. La gente ahora tiene una escucha que no tenía antes y tienen una consideración hacia su ansiedad o debilidades", afirmaba. “¿Tienes alguna técnica especial contra la ansiedad?”, preguntaba Motos, a lo que la invitada respondía que “beber una cerveza”.

Otro de los temas por el que Motos se interesaba era por la faceta de Carla Bruni como primera dama de Francia durante los años 2007 y 2012. La exmodelo aseguraba que su marido, "por suerte", no le consultaba a ella sobre su trabajo. También confesaba que la política no le ha causado decepción: "No me decepcionó, pero no necesito volver a vivir esa experiencia. Fue muy intenso, fue un honor, fue un momento increíble de mi vida, pero no necesito esta experiencia de nuevo. Y creo que mi marido no lo repetirá. Me maravilló esos años y me enriqueció mucho. Fue sumamente rico, intenso e interesante".