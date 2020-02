Carlos Sainz desvela en ‘El Hormiguero’ sus planes para el rally Dakar 2021

Hace dos años Carlos Sainz visitaba el plató de ‘El Hormiguero’ por primera vez después de ganar el Dakar junto a su copiloto Lucas Cruz. Este miércoles volvía a sentarse frente a Pablo Motos después de repetir la victoria en esta misma prueba durante el pasado mes de enero. Con el trofeo en mano, Sainz hacía un paseíllo ante el público antes de tomar asiento. “Esto pesa una barbaridad, Carlos”, comentaba el presentador al levantar el galardón.

En todo humorístico, el piloto comentaba que “hace dos años no querían dejárnoslo llevar dentro de la cabina del avión, consideraban que era un arma peligrosa”. Con este título, a sus 57 años, se ha convertido en “el vencedor del rally más extremo del mundo más veterano”, como explicaba Motos. Agradecido por los halagos, el invitado destacaba que “lo importante no es la edad, sino el crono”. En todo caso, “me ha hecho ilusión”, confesaba. “¿Qué significa para ti?”, preguntaba el presentador a Sainz, que afirmaba que “me hace especialmente ilusión ganarlo con tres coches diferentes”.

La ruta del Dakar se prolonga durante más de 7.000 kilómetros y se realiza a lo largo de 12 días. Es una dura prueba para la que la organización ha dispuesto unas medidas especiales para evitar las trampas. “La ruta se daba 15 minutos antes durante seis días y con dos cámaras apuntando al copiloto para evitar las trampas que algunos hacían”, explicaba. El Dakar es una competición en la que “te puedes llevar unos cuantos sustos”, comentaba Sainz. “Cuando vas al límite… Te puedes encontrar cualquier cosa y a veces la vista te engaña”, comentaba.

Una de las anécdotas que Sainz desvelaba es que no llevaba aire acondicionado en su coche. “Soy bastante sensible al calor porque transpiro mucho”, explicaba al presentador. Las temperaturas no tan extremas y la mecánica del coche son las razones principales: “Retirando el aire acondicionado hacíamos el coche 16 kilos más ligero”. El piloto desvelaba que este año “tenía una corazonada de que podíamos pelear por la victoria”, aunque “nadie tiene una bola de cristal”. A continuación, Pablo Motos le hacía la pregunta clave: “¿Lo vas a volver a hacer el año que viene?”. Tras pensárselo unos segundos, el invitado respondía: “Depende de cómo me encuentre en los próximos dos meses, que creo que bien”. De esta manera, el piloto dejaba la puerta abierta a participar en el Dakar 2021: “Depende de si tengo un buen coche con el que competir, pero no lo descarto en absoluto”.