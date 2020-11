Isa Pantoja y Asraf, al borde de romper en 'La casa fuerte': "Eres una falsa". 

La convivencia de los concursantes de ‘La casa fuerte’ está muy revuelta. Además de los numerosos conflictos, hay una pareja que atraviesa su peor momento. Tom y Sandra sufren el desgaste del paso de los días en el programa. La extentadora de ‘La isla de las tentaciones’ no aguanta más y siente a Tom muy lejos de ella. “No me siento apoyada por ti. No sé cómo vamos a salir de aquí”, confesaba a su pareja. El francés intentaba defenderse: “A ver, es que no hablo español o no sé”. Sin embargo, Sandra reiteraba su malestar: “Siento que cuando me abrazas, no lo haces con amor”.

La pareja de Tom y Sandra no era la única en crisis. Isa Pantoja y Asraf también mantenían una discusión en la incluso llegaban a hablar de ruptura. La hermana de Kiko Rivera comentaba a su pareja que tenía actitudes de “cotilla” o “curioso”. Esto no sentaba nada a Asraf, que atacaba a Isa: “Eres una falsa. Hablas con unos y luego con otros”. Al margen de las discusiones, Isa Pantoja volvía a ser, una vez más, protagonista de la noche. Jorge Javier le comunicaba que recibiría “un telegrama directo de Cantora” y, además, el presentador comunicaba que no le transmitiría la noticia de la muerte del padre de su cuñada, Irene Rosales, por decisión de su representante.

Ya metidos en harina, los concursantes comentaban a Jorge Javier cómo se había desarrollado la semana. Sonia Monroy aparecía lesionada, pero aún así aseguraba tener “mucha motivación para seguir en el programa”. La cantante, actriz y directora no soporta a Samira y durante la semana ha tenido un enfrentamiento con ella. “Anda, Samira, súbete a la escoba y date una vuelta”, increpaba a su compañera. Pero no era el único encontronazo. Tony Espina, que se incorporó al concurso hace una semana, se enfrentaba a Isa Pantoja, que aseguraba que el italiano “deja mucho que desear”.

Tony acusaba a Isa y Asraf: "A mí me dijeron que tenía que limpiar habitaciones, no establos". El concursante acusaba a la pareja de ser “unos guarros”. Tony cargaba en especial contra el marroquí: “Si se puede levantar para comer se puede levantar para que yo limpie la habitación”. Isa no se quedaba callada y respondía a Tony: “Vago, vago y vago”. La hija de Isabel tampoco tolera que el concursante saque temas y a personas de su pasado, como Dulce, la mujer que cuidaba a Isa en Cantora cuando era una niña. “¡No me nombres a Dulce!”, gritaba en directo.

El tono humorístico y musical del programa lo ponían Leticia Sabater y Yola Berrocal, que volvían a la casa donde concursaron en la edición anterior para formar parte de la prueba semanal. Las dos daban el do de pecho para que los concursantes intentaran adivinar las canciones y ganar así la recompensa del programa. Finalmente, Marta y Albert ganaban la prueba y se aseguraban así un puesto en la lucha por el asalto final.