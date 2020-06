Maite Galdeano y María Jesús Ruiz se enfrentan por un hombre en el 'reality'

'La casa fuerte' está haciendo honor a su nombre en su segunda semana. Nada más empezar la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, el programa emitía las imágenes de un fuerte enfrentamiento entre Oriana y María Jesús Ruíz. La exparticipante de 'Mujeres, hombres y viceversa' tiraba agua con jabón sobre la comida de su compañera, que le respondía echándole más agua. "Estas humillaciones las está haciendo constantemente a todos", comentaba Yola Berrocal sobre Oriana.

La venezolana, sin duda, ha sido la que más minutos ha acaparado en el programa por sus acaloradas discusiones. Tras este encontronazo, el ambiente se volvía a caldear. En esta ocasión eran Maite y María Jesús las que se enfrentaban durante una conexión en directo. La madre de Sofía Suescun confesaba que antes de entrar en el concurso había tenido conversaciones con José María Gil Silgado, expareja de María Jesús. La ex miss España se tomaba esto como una traición y cargaba contra Maite. "Eres más falsa que un billete de goma", respondía la afectada.

En cuanto a lo que se refiere a la dinámica del concurso, Yola Berrocal y Leticia Sabater conseguían convencer a la audiencia, que les votaba como ganadoras del asalto de la semana y, por tanto, se quedaban con la habitación de Cristian Suescun y Maite Galdeano. Madre e hijo perdían ante la pareja de rubias. Precisamente, Cristian se veía envuelto en una discusión por su coqueteo con Yola a pesar de tener novia. "Yo ya he dicho que nunca me he enamorado", confesaba Cristian. El concursante intentaba lanzar balones fuera en cuanto a los comentarios que aseguran que le gusta Yola.

Como cada jueves, los concursantes se atrevían con la prueba de inmunidad, llamada "el billete premiado". Tras dos rondas de juego, Ferre y Cristina, por una parte, y Yola y Leticia, por otra, ganaban sus respectivas rondas y llegaban a la final de la prueba. Tras unos minutos de juego, Ferre y Cristina conseguían la inmunidad en las nominaciones. Eufóricos, la pareja no podía contener su emoción por haber conseguido la victoria. Por lo tanto, esta semana no podían ser nominados