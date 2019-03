Así es la casa en La Moraleja de Patricia Conde que le metió en líos con Hacienda

Patricia Conde no ha podido librarse de la multa que Hacienda le puso hace ya una década. A pesar de que batalló en los tribunales contra la sanción que decía que había intentado deducirse el IVA de productos y servicios personales a través de su empresa, Creative Management y Producciones, finalmente la Justicia ha dado la razón al fisco, y ha sido condenada a pagar una multa cercana a los 60.000 euros, más el acta que Hacienda le levantó por un importe a ingresar de 77.681 euros.

Entre los gastos que la presentadora y actriz habría intentado 'colar' a la Agencia Tributaria hay maquillaje, perfume, tratamientos de belleza, un coche, móviles y, lo más importante, la reforma de su casa. Aunque Conde alegó que era la sede de su empresa y que ella no residía allí, su portero le desmintió, asegurando que era su vivienda habitual, lo que fue clave para que el el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fallara a favor de Hacienda.

Así, esta vivienda, ubicada en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, está ahora en el punto de mira y ha generado mucho interés, ya que sería la causante de los problemas de la presentadora con Hacienda. Muchos se preguntarán cómo será la casa de la discordia, y eso es algo que ya podemos saber, y de muy buena mano.

Porque el portal inmobiliario Idealista ha publicado en exclusiva cómo es una de las viviendas iguales a la de Conde dentro de la urbanización. En concreto, se tata de un piso bajo con una superficie construida de 200 metros cuadrados a los que hay que añadir el trastero y el jardín, con unas dimensiones de 208 metros cuadrados, lo que dan un total de más de 400 metros. La vallisoletana se gastó 205.000 euros en la famosa reforma, además de todo lo que adquirió para tenerla a punto, desde muebles a servicios de carpintería e iluminación. Unos gastos que para Hacienda no tenían justificación.

Como puede verse en las imágenes, se trata de una vivienda muy espaciosa con todas las estancias conectadas en la misma planta, aunque también cuenta con una planta baja. Todos los cuartos está separados por cristaleras y da acceso al imponente jardín, donde también hay una zona de estar para disfrutar al aire libre.

Como puede verse, a la vivienda no le falta de nada y constituye un verdadero oasis de paz al lado de la ciudad. Una casa que, a la vista de cómo es, no cabe pensar que su dueña utilice solo como oficina y no resida allí, algo que ha corroborado su propio portero.