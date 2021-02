Cataplexia: así fue el 'falso' ataque de risa que sufrió Jordi Évole con Wyoming

Jordi Évole visitó ayer 'El Intermedio' de Wyoming y sufrió un ataque de cataplexia en directo. No es la primera vez que le sucede porque cuando visitó 'El Hormiguero' los espectadores vieron cómo le daba un ataque de risa que parece divertido pero en realidad se trata de una enfermedad que afecta a muchas personas y se llama cataplexia. Pierdes la bilateralidad muscular cuando te ríes o puedes sentir vergüenza en diferentes situaciones".

"Bueno venga... ¿pero qué le pasa a este hombre?" pregunta Wyoming pensando que le estaba vacilando. "Ya está ya está", le calmaba Évole antes de explicarle al presentador que padece cataplexia. "Va en serio esto", pedía Évole antes de contar que se trata de una enfermedad que "cuando te ríes a veces pierdes el tono muscular. Yo me medico y todo eso pero tu me haces mucha gracia, desde siempre, y me ha dado". "No quiero que nadie piense que estoy frivolizando sobre esta enfermedad que existe y es jodida".

El ataque le dio en el momento en el que Wyoming estaba explicándole que al ser persona de riesgo ante el coronavirus "me quedo en casa" en alusión a que todavía no había visto su documental 'Eso que tu me das' en el cine. "Me han dicho que estás muy cagao con el covid", le dice Évole. La respuesta fue "no, llevo bolsa" y ahí empezó el ataque. El presentador de 'El Intermedio' no sabía muy bien lo que pasaba e intenta bromear diciéndole "te ríes como lloran los caballos" mientras Évole se queda tumbado encima de la mesa. "Tengo cataplexia y cuando te ríes a veces pasa esto, pierdes la musculatura", corta Évole para intentar explicar lo que había sucedido.

La Sexta, la cadena de televisión de referencia de Jordi Évole donde Wyoming bromeaba por la cantidad de programas que tiene y si se había planteado salir en 'Equipo de investigación', emitirá en abierto este domingo, a las 21.25 horas, el documental 'Eso que tu me das', rodado en los últimos días de vida del cantante Pau Donés sobre una entrevista íntima que el periodista grabó a petición de su amigo. La cinta, que se estrenó en agosto pasado en el Festival de Málaga, fuera de concurso, ha sido el documental más visto en cine de los últimos diez años, con cerca de 250.000 espectadores.

Donés, fallecido en junio por un cáncer, charla con Évole sin restricciones en una entrevista amplia y serena en la que el cantante de Jarabe de Palo habla sobre cómo afrontar la muerte y el modo en que disfrutó de la vida. La cinta empieza con Évole dirigiéndose en coche a la casa de Donés para cumplir un deseo de su amigo. "Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras", le dijo el artista.

La doctora Elena Urrestarazu, especialista en neurología y neurofisiología de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), explicaba en Saber Vivir de TVE que la pérdida de tono muscular que provoca la cataplexia, en los casos más extremos, afecta a todo el cuerpo y el paciente puede llegarse incluso a caer. Se trata de un síntoma que puede tratarse a nivel farmacológico, como explicaba Évole al decir que está medicado y se toma una pastilla "que como veis me ha hecho efecto", bromeaba. Puede ser el primer síntoma de la narcolepsia. Esa es la segunda causa más frecuente de somnolencia diurna patológica, después del Síndrome de apnea del sueño. Se estima que en España hay al menos unos 25000 afectados, según Sanitas.