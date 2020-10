La semana de ‘El Hormiguero’ concluía con la visita de Pedro Cavadas al plató de Pablo Motos. El doctor acudía "encantado" al programa para comentar sus últimas intervenciones en el quirófano. El presentador daba la bienvenida al conocido como "el doctor milagro", que, como comentaba Motos, llevó a cabo el primer trasplante de cara de España. En su carrera, el doctor Cavadas ha realizado más 11.000 intervenciones. "Me hacía mucha ilusión tu visita", aseguraba Motos.

Era inevitable abordar el tema de la pandemia ya que el doctor Cavadas fue uno de los primeros que advirtieron de la gravedad del coronavirus. Muchos medios le acusaron de alarmista, incluso Fernando Simón negaba sus palabras. Ahora, después de nueve meses, ante las preguntas de Motos, el invitado criticaba la gestión del Gobierno. "No me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie. No creo que no lo vieran. Si ves un rolex, sabes que hay un rolex, pero como estás a setas… Es imposible que no se dieran cuenta", aseguraba Cavadas. En su opinión, “todo el mundo iba por detrás”. “Estoy convencido de que lo vi yo y de que lo vieron unas decenas de miles de personas que tuvieran un mínimo de conocimiento. Otra cosa es que estuvieran a setas”, comentaba.

Motos se interesaba también por la opinión del doctor sobre el control de la pandemia por parte de Fernando Simón. "Se me está intentando enemistar con una persona que no conozco. Ni tengo interés. No lo conozco ni él a mí. La realidad es la que es. Si se hubieran hecho las cosas bien… No sé quien lo ha controlado, pero quien lo ha hecho lo ha hecho muy mal. Si el resultado es malo es que quien ha estado al cargo lo ha hecho muy mal. Y el resultado no ha sido muy bueno”, respondía Cavadas. El doctor se mostraba muy contrario a las decisiones tomadas por el ejecutivo de Sánchez: "Si mis impuestos se gestionan para el bien común, encantado, pero si llegamos al punto de ‘las mascarillas son necesarias, luego no, luego sí, luego no’… No pasaría de ser una comedia o una crónica rosa, si no es porque estamos en las que estamos".

El invitado aseguraba que “los cambios de cromos están genial en los días geniales, pero cuando hay una catástrofe de verdad, que vengan gestores de verdad, del color que sean”. Cavadas criticaba las contradicciones del Gobierno sobre la pandemia: “No sé quién ha salido mas fuerte, ¿el señor Amazon?”. Para el sanitario, después de estos meses de pandemia, “no hemos aprendido nada”. En su opinión, de cara al futuro, “es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada. Si usted lo que quiere es una vacuna bien testada, como todos los medicamentos, esos son años, no meses. Si aceptamos los ensayos clínicos como vacunas, habrá que definir quien se va a comer las 15 o 20 encefalitis (inflamación del cerebro) que provoquen las primeras vacunas”.

Sobre los plazos de la vacuna, el doctor Cavadas aseguraba que “para que una vacuna esté, siendo realista, antes de un par de años, no me la creo. Y una cosa es tenerla, otra es producir cinco o seis mil millones de dosis”. En cuanto al uso de la mascarilla, el invitado del programa tampoco era muy optimista: “Me gustaría pensar que en un par de años va a ser opcional”. En su discurso sobre la gestión de la pandemia, Cavadas también tocaba el tema de la economía: “Habrá que encontrar un equilibrio. Efectivamente, ya no nos morimos de coronavirus, pero nos morimos de hambre. Pero claro, si estamos a por setas…”.