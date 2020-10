Celia Villalobos carga contra Casado: "Sigo pensando que Soraya es mejor"

‘El Hormiguero’ comenzaba la semana con la visita de Celia Villalobos. La expolítica pisaba el plató de Antena 3 para presentar su libro ‘La política apasionada'. Nada más ver a Pablo Motos, se dirigía a él con la mano en corazón. “Aunque lo haga Pedro Sánchez, prefiero el corazón”, comentaba la invitada en referencia al saludo protocolario por la pandemia. Así comenzaba una entrevista en la que Villalobos estaba dispuesta a desgranar los secretos de su libro.

La invitada de Motos afirmaba ser la autora real del libro ya que, según contaba, “a muchos políticos les escriben los libros, lo que llaman en negro”. Por ello, la invitada aseguraba haber aceptado el encargo de la editorial con la condición de escribirlo ella misma. “Felipe González y Mariano Rajoy son políticos que respeto. La política de ahora es de titulares, yo no me veía así”, confesaba Villalobos. Sobre su salida de la política, la invitada recordaba que se produjo tras apoyar a Soraya Sáenz de Santamaría en lugar de a Pablo Casado.

Precisamente, sobre el líder del Partido Popular, Villalobos se sinceraba: “El momento de Pablo aún no ha llegado”. Y le lanzaba un mensaje: “Pablo, no te quemes, que eres muy jovencito. Ya le empiezan a salir canas”. Y no se quedaba ahí, volvía a reiterar su apoyo a la contrincante de Casado en las primarias de 2018: “Sigo pensando que Soraya es mejor”. Sobre la moción de censura de VOX contra Sánchez, Celia Villalobos apoyaba el discurso de Pablo Casado: “Me gustó su discurso, es el PP que me gusta, de centro”. A pesar de las pullitas a Casado, la malagueña aseguraba que son amigos desde hace tiempo.

La invitada aseguraba que los políticos de hoy en día le parecen “un tanto inmaduros”. Repasaba a cada uno de ellos: “Abascal me cae tan mal... Yo le diría que se moderara, que se relajara. A Pedro Sánchez lo único que le importa es su culo. Pablo Iglesias es el más peligroso de todos. Él tiene ideología, sabe lo que quiere, pero no es tan listo como él se creía, se cree Dios”. Motos se interesa por la opinión de Villalobos sobre quién manda en el Gobierno de coalición. “Si quieres mantener el poder en tus manos, o haces bien las cosas o pactas con el diablo”, respondía la invitada.

La exdiputada del Partido Popular también opinaba sobre los casos de corrupción en su partido. “Los culpables de corrupción son los que están siendo juzgados. La Gürtel se descubre porque un tío que está dentro se cabrea y lo cuenta. Yo creo que lo que tenía que saberse ya se sabe. Eran dos señores que se aprovecharon de algunos ayuntamientos de este país”, comentaba Villalobos. Tras estos comentarios, aprovechaba la entrevista para salir en defensa de Mariano Rajoy: “Quien hizo las leyes más fuertes contra la corrupción es Rajoy y, al final, quien lo ha pagado ha sido él. Es un ser humano muy sencillo, por eso me cae bien”.